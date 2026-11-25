Λαμπροφορούσα η εν Εσπερία Κρήτης παροικούση Εκκλησία εόρτασε την εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, υποδεχόμενη την Τιμία Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του και ο Σεβ. Ποιμενάρχης της, Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.

Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Την Χαριτόβρυτο Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος κόμισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, συνοδευόμενος υπό πατέρων της Ιεράς Μονής Παναχράντου Άνδρου, όπου και φυλάσσεται. Μετά την υποδοχή υπό του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Αμφιλοχίου, ακολούθησε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου, ο οποίος και ομίλησε, συγχοροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτών: Γουνενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, Κοζάνης κ.Παύλου, Αρακολοχωρίου, Κατελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.Ιωακείμ, και των Θεοφ. Επισκόπων: Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρου και Αλμωπίας κ. Στεφάνου.

Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Όρθρου ο Θεοφ. Επίσκοπος Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρος, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης κ.Δημητρίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών: Σύρου κ. Δωροθέου, Κοζάνης κ. Παύλου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, των Θεοφ. Επισκόπων: Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρου, Αλμωπίας κ.Στεφάνου και του άγοντος τα ονομαστήρια του, κ. Αμφιλοχίου. Συνευχομένων του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.Ευγενίου, κηρύττοντος του προεξάρχοντος Ιεράρχου κ. Δ ημητρίου.

Κατά τις ομιλίες τους ο Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος στον Εσπερινό, ως και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ.Δημήτριος, με λόγο μεστό, θεολογικό και ζείδωρο ομίλησαν για τον εορτάζοντα Άγιο Αμφιλόχιο ως και τον Άγιο Παντελεήμονα, ευχόμενοι εγκάρδια στον εορτάζοντα Ποιμενάρχη κ. Αμφιλόχιο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος, με λόγους θερμούς, ευχήθηκε τα δέοντα προσφέροντας στον Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο Αρχιερατική ράβδο και περίτεχνο Εγκόλπιο, φέρων παράσταση του Αγίου Αποστόλου Μάρκου.

Ακολούθως ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος ευχήθηκε εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, προσφέροντας κεντημένα επιμάνικα. Αντιδωρώντας ο Σεβ.Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες, εν πρώτοις προς τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο, τον «λευκό άγγελο της Αφρικανικής ηπείρου», όπως τον ονόμασε δανειζόμενος λόγια του Νέλσον Μαντέλα, «το πανάξιο τέκνο της Κισάμου που κοσμεί και λαμπρύνει τον Δευτερόθρονο παλαίφατο Πατριαρχικό θρόνο του Αποστόλου Μάρκου», ως επίσης προς τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, προς όλους τους μετέχοντες Αρχιερείς και Επισκόπους, με ιδιαίτερη μνεία στον Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο ως και τον Καθηγούμενο Παρθένιο και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Παναχράντου Άνδρου, π. Φιλάρετο και π. Αέτιο, που συνόδευαν την Τιμία Κάρα δια «το ουράνιο δώρο, την Χαριτόβρυτο Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία κόμισαν προς ευλογία, αγιασμό και επιστηριγμό στην Εσπερία Κρήτη».

Πλήθη προσκυνητών κατά το διήμερο του ιερού προσκυνήματος κατέκλυσαν τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, συνευχόμενοι στις Θείες Λειτουργίες, τις Ιερές Παρακλήσεις ως και την Ιερά Αγρυπνία που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς.