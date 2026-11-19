Συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, 21χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πρωινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα φυτά κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.