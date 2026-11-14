Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, δύο αλλοδαποί ηλικίας 31 και 44 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση τη κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ο 44χρονος να προμηθεύει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών τον 31χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στους αλλοδαπούς και κατόπιν σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτική περιοχή που εντοπίστηκαν, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν συνολικά:

156,2 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

Χρηματικό ποσό 20 ευρώ,

1 ζυγαριά ακριβείας

1 κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.