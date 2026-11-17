Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς κατέθεσε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γεώργιος Μανούσος, αναφορικά με το σοβαρό αδιέξοδο που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα, μετά τον εντοπισμό και τη μεταφορά 45 μεταναστών από το Κουφονήσι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 16ης Νοεμβρίου 2026, οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε εξωτερικό χώρο μπροστά από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, καθώς δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας.

Την ίδια στιγμή, στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ φιλοξενούνταν ήδη 101 άτομα, ενώ οι Δήμοι Ιεράπετρας και Σητείας δήλωσαν αδυναμία υποδοχής επιπλέον ανθρώπων.

Ο κ. Μανούσος επισημαίνει ότι το περιστατικό δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο πρόβλημα τοπικής διαχείρισης. Αναδεικνύει την απουσία επαρκούς και οργανωμένου κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη.

Η ευθύνη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών δεν μπορεί να μετακυλίεται στις δημοτικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τις αναγκαίες υποδομές και τους αντίστοιχους πόρους.

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα χρειάζεται ουσιαστική επιχειρησιακή υποστήριξη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις επιτήρησης, διάσωσης και διαχείρισης περιστατικών.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για:

Την απουσία κατάλληλων χώρων προσωρινής υποδοχής στο Λασίθι.

Την πραγματική δυναμικότητα των διαθέσιμων δομών στην Κρήτη.

Τον σχεδιασμό αντιμετώπισης νέων και διαδοχικών αφίξεων.

Την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος.

Την οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη των Δήμων.

Τη δημιουργία ολοκληρωμένου και χρηματοδοτημένου σχεδίου για την Κρήτη.

«Η οργανωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας. Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με τετελεσμένα, χωρίς υποδομές, χωρίς επαρκή κρατική παρουσία και χωρίς σαφές σχέδιο. Το Λασίθι και συνολικά η Κρήτη δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις».