Για 10η συνεχή χρονιά, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ» και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ» θα συλλέξουν ελιές από υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Στις 12:00 το μεσημέρι, συνάντηση σε ελαιώνα με υπεραιωνόβιες ελιές, που βρίσκεται στο Κεντρί Ιεράπετρας. Θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για το πρόγραμμα, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στα αιωνόβια δέντρα και στη συνέχεια θα βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση της συλλογής του ελαιόκαρπου από επτά υπεραιωνόβιες ελιές.

Στις 14:00 το μεσημέρι, θα μεταβούμε όλοι μαζί στο Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Κεντριού-Βαϊνιάς και θα παρακολουθήσουμε την ελαιοποίηση που θα πραγματοποιηθεί με κοινή άλεση και ψυχρή έκθλιψη των ελιών που έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς που συνεργάζονται με το πρόγραμμα. Φέτος, θα έχουμε ελιές από τις περιοχές Πάνω Χωριό, Κάτω Χωριό, Κεντρί, Χριστός, Μακρυλιά, Ορεινό, Σχινοκάψαλα, Πεύκοι, Αγ. Στέφανος και Χρυσοπηγή.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Στη Μακρυλιά Ιεράπετρας θα βρεθούμε για την ελαιοσυλλογή από δύο υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα ηλικίας περίπου 2.500 ετών. Η πρόσβαση στα δέντρα θα γίνει μέσω μιας ιδιαίτερα όμορφης πεζοπορικής διαδρομής, η οποία ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Μακρυλιάς – Μεσελέρων, κοντά στο καφενείο του χωριού, και περνά μέσα από τα γραφικά δρομάκια του οικισμού. Η συλλογή του καρπού θα πραγματοποιηθεί με παραδοσιακό τρόπο, χειρωνακτικά και με βέργες. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως και την πρώτη ημέρα.

Σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας, το οποίο προέρχεται από ορισμένες από τις αρχαιότερες ελιές του κόσμου. Το ελαιόλαδο θα συσκευαστεί σε συλλεκτικές φιάλες των 500 ml και 100 ml.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη, η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση αυτού του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 693 240 3188 και 698 041 5717