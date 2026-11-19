Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δήλωσε ότι η πληρωμή ενός επιπλέον ενοικίου θα γίνει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τον μέσο όρο της ετήσιας δαπάνης τους για στέγαση που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ.

Σε περιπτώσεις νοικοκυριών που δικαιούνται επιστροφή για κύρια κατοικία και για φοιτητική στέγη, το συνολικό ποσό της επιστροφής από τη δαπάνη του ενοικίου αγγίζει τα 1.600 ευρώ.

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση το 1/12 των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025 με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η προσαύξηση λόγω παιδιών δεν μπορεί να ανεβάσει την ενίσχυση πάνω από το ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε γονέα.

Ξεχωριστή επιστροφή ενοικίου, έως 800 ευρώ ανά φοιτητή προβλέπεται για τη φοιτητική κατοικία. Ωστόσο, όταν περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στην ίδια μισθωμένη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Η επιστροφή δεν προϋποθέτει μίσθωση διάρκειας δώδεκα μηνών. Για παράδειγμα, ενοικιαστής που πλήρωνε 600 ευρώ τον μήνα για επτά μήνες, καταβάλλοντας συνολικά 4.200 ευρώ, δικαιούται επιστροφή 350 ευρώ. Ακόμη και αν μέσα στο 2025 άλλαξε κατοικία και υπέγραψε περισσότερα μισθωτήρια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ενοικίων που κατέβαλε για τις διαδοχικές μισθώσεις.

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για κατοικία χωρίς τέκνα.

850 ευρώ για ένα τέκνο.

900 ευρώ για δύο τέκνα.

Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των δύο.

Σημειώνεται ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.