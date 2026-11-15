Από την Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας ο κ. Κων. Κολυδάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση, στη νέα ελαιοκομική σεζόν, μεταφέροντας τους εύλογους προβληματισμούς από την πλευρά του αγροτικού κόσμου.

Μείζον θέμα είναι οι τιμές του ελαιολάδου, αφού -όπως προαναφέρθηκε-ζητούμενο είναι να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου, των παραγωγών, που βλέπουν να εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια το κόστος καλλιέργειας και οι τιμές του προϊόντος να μην καλύπτουν καν τα έξοδα. Για περιοχές όπως η Σητεία η οποία στηρίζεται εν πολλοίς, όπως είναι γνωστό στην ελαιοκαλλιέργεια, το ζήτημα είναι φλέγον.

«Η φετινή χρονιά θα είναι κομβικής σημασίας όσον αφορά την συνέχεια της παραμονής μας στο επάγγελμα. Το μεγαλύτερο αίτιο για αυτό είναι οι χαμηλές τιμές που φαίνεται να υπάρχουν και αυτή τη στιγμή με κύριο αίτιο τις χωρίς κανόνα εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, κάτι που έγινε τον προηγούμενο χρόνο και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν και φέτος να γίνονται με τους ίδιους ρυθμούς.

Ακόμα, λένε ότι η Ισπανία θα έχει μία μεγάλη παραγωγή. Στο παρελθόν, πολλές φορές, για να χειραγωγηθεί η αγορά έχουν υπάρξει τέτοιες αναφορές οι οποίες βέβαια στην πορεία διαψεύστηκαν. Το αποτέλεσμα σε σχέση με το αν η Ισπανία θα έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή φέτος ή όχι, θα αποτυπωθεί στις δεξαμενές πανευρωπαϊκά και θα το γνωρίζουμε με το πέρας της ελαιοσυγκομιδής, δηλαδή Φεβρουάριο -Μάρτιο, κι αφού έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τουλάχιστον από το Ισπανικό Υπουργείο.

Γιατί στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν έχουμε φροντίσει να οργανωθούμε ώστε να δίνονται τα ανάλογα στοιχεία την κατάλληλη χρονική στιγμή να γνωρίζουμε και να μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς πήγε η σεζόν και τι τιμές πρέπει να αναμένουμε. Αυτό δε συμβαίνει κι αν συνυπολογίσουμε όλους τους παράγοντες που συμβάλουν στο αποτέλεσμα μιας χρονιάς -καιρικές συνθήκες, κόστος καλλιέργειας, ποσότητα παραγωγής, εργατικά χέρια κλπ.- το να μην μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη για τις τιμές και να δέχεσαι ό,τι σου δίνουν, μεγεθύνει το πρόβλημα.

Ο αγρότης, βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου και εν τέλει αποφασίζουν άλλοι για τον ίδιο. Έχουν σωρευτεί πολλά άλυτα προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν όλα μαζί παράλληλα, το επάγγελμα αυτό δεν θα υφίσταται σε λίγο καιρό με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία, την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, την ελαιοκαλλιέργεια», κατέληξε ο κ. Κολυδάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ