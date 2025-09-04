Το παιχνίδι Ελλάδα – Ισπανία διεξάγεται σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κύπρο στις 21:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση της ΕΡΤ1.

Τα κανάλια Novasports μεταδίδουν όλα τα παιχνίδια του Eurobasket 2025

Η ελληνική ομάδα με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση του γκρουπ, ενώ σε περίπτωση που χάσει θα είναι δεύτερη, εφόσον η Γεωργία νικήσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη ή τέταρτη, εφόσον η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νικήσει την Γεωργία.

Από την κατάταξη της ελληνικής ομάδας, θα εξαρτηθεί και ο αντίπαλός της στον νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του EuroBasket. Η Ισπανία, που μπορεί να τερματίσει από δεύτερη ως και πέμπτη, θέλει επίσης τη νίκη, καθώς αν ηττηθεί από την Ελλάδα και η Βοσνία/Ερζεγοβίνη επικρατήσει της Γεωργίας, τότε θα μείνει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Το EuroBasket 2025 διεξάγεται από τις 27 Αυγούστου 2025 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η Ελλάδα αγωνίζεται στον όμιλο της Λεμεσού, με την Κύπρο, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισπανία, την Ιταλία και την Γεωργία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

