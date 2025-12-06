Η Συντονιστική Επιτροπή αγροτο-κτηνοτρόφων Κρήτης πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο την Παρασκευή 5/11/2025 και ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν.

Τα αιτήματα είναι γνωστά και αδιαπραγμάτευτα.

1) Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,

2) Παρεμβάσεις για το υψηλό κόστους παραγωγής

3) Δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων

4) Εργάτης γης

5) Σταθερή φορολογία για τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων συνεχίζεται την Δευτέρα 8/12/2025 με αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ.

Καλούμε τον αγροτικό κόσμο να δώσει δυναμικό παρών σε αυτή την κινητοποίηση.

Κυρίως όμως καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις σήμερα σε αυτά τα ζητήματα, για να αποφευχθούν τα χειρότερα αύριο.

—————————————

Σημεία προ-συγκέντρωσης:

ΛΑΣΊΘΙ – Παχειά Άμμος 9:00

ΗΡΆΚΛΕΙΟ – Παγκρήτιο στάδιο 11:00

Εκ των ΔΣ

Α.Σ. Σητείας Λασιθίου

Α.Σ. Ιεράπετρας Λασιθίου

Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου

Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου

Μελισσοκομικός Σύλλογος Λασιθίου

Αγροτική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας