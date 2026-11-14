Από την Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας ο κ. Κων. Κολυδάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση, στη νέα ελαιοκομική σεζόν, μεταφέροντας τους εύλογους προβληματισμούς από την πλευρά του αγροτικού κόσμου.

Σε ό,τι αφορά την συγκομιδή είναι γνωστό το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών γης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τα ημερομίσθια των 60 ευρώ ή και περισσοτέρων λειτουργούν ανασταλτικά για τους παραγωγούς, οι οποίοι ακόμα, μεταξύ άλλων δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις- δεν έχει ολοκληρωθεί καν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ- ώστε να μπορούν να στηριχθούν οικονομικά για αυτόν τον σκοπό, πέραν της διαβίωσης τους.

«Η έλλειψη εργατικών χεριών είναι δεδομένη, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ανησυχία για το πώς θα συλλεχθούν οι ελιές. Ως Πρωτοβουλία Αγροτών έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο Δήμο και στην Περιφέρεια.

Είναι οξύμωρο αυτή τη στιγμή δίπλα μας να βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που έχουν έρθει να δουλέψουν και την ίδια στιγμή να μην υπάρχουν εργατικά χέρια και να κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να συγκομίσουμε.

Στην Ιεράπετρα είχαν γίνει αιτήσεις για να έρθουν μετακλητοί από το Βιετνάμ, ξαφνικά άλλαξε η Πρέσβης, δόθηκαν αρνητικές απαντήσεις και οι παραγωγοί στα θερμοκήπια βρίσκονται χωρίς εργατικά χέρια με κίνδυνο να τιναχθεί η καλλιέργεια, η παραγωγή τους στον αέρα.

Την ίδια στιγμή λίγα βήματα παραπέρα υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν επειγόντως δουλειά για να επιβιώσουν. Είναι οξύμωρο. Στην πρόσφατη συνάντηση στην Περιφέρεια αιτηθήκαμε να ζητηθεί να δοθούν προσωρινές άδειες για να εργαστούν άνθρωποι τόσο στα θερμοκήπια όσο και στην ελαιοσυγκομιδή», συμπλήρωσε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ