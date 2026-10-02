Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία της Κρήτης, που έχει βρεθεί τα τελευταία δύο 24ωρα στο επίκεντρο του κύματος κακοκαιρίας. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ανά διαστήματα καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ο κάμπος εξακολουθεί να είναι πλημμυρισμένος και μη προσβάσιμος λόγω και της απαγόρευσης κυκλοφορίας, για λόγους ασφάλειας, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Αθανασάκης.

«Οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει είναι τεράστιες και οι ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες μέσα στον κάμπο είναι πολύ μεγάλες για τους παραγωγούς μας», τόνισε ο κ. Αθανασάκης, προσθέτοντας πως προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά δείχνει πως θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αφού η ενημέρωση που έχουμε αναφέρει ότι η ένταση των φαινομένων φτάνει μέχρι και την Κυριακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, θέλω να παρακαλέσω τους δημότες του Οροπεδίου Λασιθίου να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, μέχρι να τελειώσουν οι έντονες βροχοπτώσεις», υπογράμμισε ο κ. Αθανασάκης.