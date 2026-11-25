Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί η ομόφωνη έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της υπ’ αριθμ. 14/2026 μελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο:

«Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης οικισμών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου – Αναβάθμιση δικτύων – Αποκατάσταση διαρροών και αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 1.927.930,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αθανασάκης Γεώργιος ως Πρόεδρος , ο Αντιδήμαρχος Σιγανός Ευάγγελος, η Αντιδήμαρχος Χατζάκη Αγγέλα και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Σιγανός Κων/νος καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαρμακέτου Μπαμιεδάκης Παναγιώτης , Μέσα Λασιθίου Πεπόνης Ελευθέριος , Αγίου Γεωργίου Πιταρίδης Γεώργιος και Αβρακόντε Φουκαράκης Αδαμάντιος , οι οποίοι ενημερώθηκαν για το έργο που αφορά άμεσα τις κοινότητές τους και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η Τεχνική Έκθεση και η προεκτίμηση προϋπολογισμού για το υποέργο των αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, με εκτιμώμενο κόστος 92.000 ευρώ, καθώς και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο της δράσης 2.5.1.Α – «Προώθηση της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η μελέτη προβλέπει την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Αβρακόντε, Κουδουμαλιά, Άγιος Γεώργιος, Μέσα Λασίθι, Μαρμακέτο και Φαρσάρο. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, τα οποία κατασκευάστηκαν στο παρελθόν με υλικά που πλέον θεωρούνται ξεπερασμένα, χωρίς τις σύγχρονες απαιτούμενες μελέτες και προδιαγραφές.

Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις επιδιώκεται η αποκατάσταση των διαρροών, η αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικότητας και η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υποδομών ύδρευσης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων ύδρευσης, την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών υδροδότησης για τους κατοίκους των οικισμών.

Ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να προχωρήσει σε έργα ουσιαστικής σημασίας για την καθημερινότητα των δημοτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.