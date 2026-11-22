Η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμφανίζει επιπλέον στοιχεία για τα ΚΤΕΟ και τα χιλιόμετρα του οχήματος, παρέχοντας αναλυτικότερες πληροφορίες για τα αυτοκίνητα.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API), ώστε οι επιχειρήσεις να τα αντλούν αυτοματοποιημένα και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα.

Η βασική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

https://opencar.data.gov.gr/

και επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν πληροφορίες για ένα όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας του, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη. Με τη διεύρυνση, η αναζήτηση δεν περιορίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά δίνει πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και το ιστορικό του οχήματος.

Οδηγός Πολίτη

Στα δεδομένα προστίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο. Οι χρήστες μπορούν να δουν:

το αποτέλεσμα και την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ

την ημερομηνία διενέργειας του επόμενου

τον τύπο του ελέγχου και τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού

τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο

Τα στοιχεία αυτά προστίθενται σε όσα ήδη εμφανίζονταν, δηλαδή στην κατηγορία και το χρώμα του οχήματος, τη χρήση, τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ. Περιλαμβάνονται επίσης η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, η κατάσταση κυκλοφορίας, η ισχύς της άδειας και η ασφαλιστική κάλυψη.

Μία ακόμη σημαντική δυνατότητα είναι η πρόσβαση στα δεδομένα μέσω API (Application Programming Interface – Προγραμματιστική Διεπαφή Εφαρμογών). Πρόκειται για μηχανισμό που επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτοματοποιημένα, χωρίς χειροκίνητη αναζήτηση στην ιστοσελίδα κάθε φορά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου:

«Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου».

Η δυνατότητα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που χρειάζονται συστηματική ενημέρωση για οχήματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εταιρείες leasing. Μια εταιρεία leasing, για παράδειγμα, εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη πρόσβαση, θα μπορεί να συνδέσει το πληροφοριακό της σύστημα με το OpenCar και να αντλεί αυτόματα τα στοιχεία για τα οχήματα του στόλου της. Έτσι περιορίζονται οι χειροκίνητες αναζητήσεις και απλοποιείται η ενημέρωση των αρχείων της.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΑΕΕ.