Τη λήψη άμεσων και στοχευμένων μέτρων για την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, την εξισορρόπηση της αγοράς ελαιολάδου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κρητικής ελαιοκαλλιέργειας ζητά με επίσημη επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η επιστολή αποτελεί προϊόν των εργασιών της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης «Στρατηγική Ποιότητας και Προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου», η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του ελαιοκομικού τομέα, καθώς και των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού. Την επιστολή συνοδεύει αναλυτική τεκμηριωτική έκθεση της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, η οποία αποτυπώνει με επιστημονικά και δορυφορικά δεδομένα τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας στην παραγωγή.

Η πραγματικότητα της φετινής σοδειάς και οι πιέσεις στις τιμές

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, παρά το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη παρουσιάζει σημαντική ποσοτική και ποιοτική ανάκαμψη – προσεγγίζοντας τους 100.000 τόνους μετά από τρία διαδοχικά έτη μειωμένης σοδειάς – οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα οικονομική πίεση. Η αυξημένη διεθνής παραγωγή, τα συσσωρευμένα αποθέματα και οι στρεβλώσεις της αγοράς κρατούν τις τιμές παραγωγού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, τα οποία καθιστούν σε αρκετές περιπτώσεις ασύμφορη τη συγκομιδή, ειδικά υπό το βάρος του υψηλού κόστους εργατικών, ενέργειας και καλλιεργητικών εφοδίων.

Τα 10 άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που προτείνει η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων, ζητώντας από το ΥΠΑΑΤ τις παρακάτω συγκεκριμένες ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: