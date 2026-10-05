Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν από τις καταιγίδες στο Οροπέδιο Λασιθίου προέβη ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Μπουλέκος, κατά την επίσκεψή του σήμερα στην περιοχή. Μετά την επίσκεψη στις περιοχές που επλήγησαν, ο Γ. Μπουλέκος συναντήθηκε στο δημαρχείο με τους αντιδημάρχους Μανώλη Περισυνάκη και Βαγγέλη Σιγανό, όπου και συζήτησε μαζί τους για όλα τα θέματα.

«Βρεθήκαμε εκτάκτως στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Συναντηθήκαμε με τη δημοτική αρχή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, όπως και με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Μετά από αυτοψία που κάναμε στο σύνολο του δήμου, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ολική καταστροφή όλης της αγροτικής καλλιέργειας του Δήμου Οροπεδίου», δήλωσε ο Γ. Μπουλέκος μετά το πέρας της επίσκεψης.

«Αυτό που ζητούμε άμεσα είναι να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών, εκτός της γραφειοκρατικής διαδικασίας του ΕΛΓΑ, και με εξαίρεση των οφειλών προς τον οργανισμό», είπε και πρόσθεσε: «Δεύτερον, ζητάμε πρόγραμμα μικροπιστώσεων προς τους πιστωτές των προμηθευτών των αγροτών. Τρίτον, ζητούμε άμεσα εξαίρεση από τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως και τις οφειλές προς το Δημόσιο, με αναστολή τουλάχιστον τρία χρόνια. Και τέλος ζητούμε ένα πρόγραμμα πλήρους ανασυγκρότησης του Δήμου Οροπεδίου, γιατί πλέον μιλάμε για ένα πρόβλημα βιοπορισμού των ανθρώπων.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να καθυστερήσει δευτερόλεπτο για τη στήριξη των συνανθρώπων μας και ειδικότερα του Δήμου Οροπεδίου και το σύνολο του Νομού Λασιθίου».

Τον Γιάννη Μπουλέκο συνόδευσαν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λασιθίου, Βαγγέλης Διαλυνάς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμινακίου Κώστας Φουκαράκης.