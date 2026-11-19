Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης για τη δραματική κρίση υπερπροσφοράς και την κατακόρυφη πτώση των τιμών παραγωγού στο ελαιόλαδο στην Ελλάδα.

Ενόψει του επερχόμενου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις 23 Νοεμβρίου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά επίσημη ενημέρωση για το εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την ενεργοποίηση κονδυλίων του Γεωργικού Αποθεματικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έπραξε ήδη η Ιταλία.

Όπως τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση κονδυλίων από το Γεωργικό Αποθεματικό. Στόχος ήταν η χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών της αγοράς, όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου και η ταχεία στήριξη των φορέων του κλάδου.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η Ιταλία στη σχετική αλληλογραφία της με την Κομισιόν επικαλέστηκε τις αυξημένες ποσότητες και τα αποθέματα ελαιολάδου στην ΕΕ που έχουν οδηγήσει στην κατακόρυφη μείωση της τιμής για τους ελαιοπαραγωγούς. Συγκεκριμένα, τα τελικά αποθέματα ελαιολάδου σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο 2025/2026 εκτιμήθηκαν σε περίπου 420.000 τόνους, αριθμό αυξημένο σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Σε σχετικές δηλώσεις του σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι «η υπερσυγκέντρωση αποθεμάτων δείχνει έμπρακτα ότι η διεθνής αγορά δυσκολεύεται να απορροφήσει την παραγωγή ελαιολάδου. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα αυτά πιέζουν σημαντικά τις τιμές του Έλληνα παραγωγού. Αν η προσφορά αυξηθεί περαιτέρω, τα περιθώρια κέρδους των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών θα συμπιεστούν δραματικά. Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν. Όταν η Ιταλία έχει ήδη κινηθεί στο Συμβούλιο για την ενεργοποίηση του Γεωργικού Αποθεματικού, ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ίδιο. Η στήριξη ενός κλάδου που αποτελεί πυλώνα της αγροτικής οικονομίας και της ελληνικής υπαίθρου δεν επιδέχεται καθυστερήσεων» καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής.