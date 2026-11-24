Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σέ συνεργασία μέ τούς πρόκριτους Φορεῖς τῆς Μεγαλονήσου, δηλ. τήν Περιφέρεια Κρήτης, τήν Περιφερειακή Ἕνωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ), τό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης, τό Ἑλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Ἀστυνομίας Kρήτης καί τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Α´ βάθμιας καί Β´ βάθμιας Ἐκπαίδευσης Κρήτης, διοργανώνει Συνέδριο γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη καί τήν ἀντιμετώπιση φαινομένων βίας καί παραβατικῆς συμπεριφορᾶς στήν Κρήτη, μέ κεντρικό θέμα: «Game over στή βία: ΜΑΖΙ μποροῦμε».

Τό ἐν λόγῳ Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης (Ο.Α.Κ.), στό Κολυμπάρι Χανίων, τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα μέ τό συνημμένο πρόγραμμα, μέ τή συμμετοχή συνέδρων κληρικῶν καί λαϊκῶν, νέων καί μαθητῶν καί κατάλληλων ὁμιλητῶν σέ τρία ὡριαῖα θεματικά «πάνελ», πού ἀφοροῦν: α) στήν ἐνδοοικογενειακή καί ἔμφυλη βία, β) στήν ἐνδοσχολική βία, καί γ) στή σχέση βίας καί ψηφιακοῦ κόσμου.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καί οἱ συνδιοργανωτές Φορεῖς ἀπευθύνουν ἀνοικτή πρόσκληση πρός ὅλους γιά νά παρακολουθήσουμε τίς ἐργασίες τοῦ ἐνδιαφέροντος καί σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου γιά ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ ἔντονα τήν κοινωνία μας.

Τό Συνέδριο μποροῦν νά παρακολουθήσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι διαδικτυακά, καθώς θά μεταδοθεῖ ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ο.Α.Κ. στό YouTube. Τό μόνο πού ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ σύνδεση μέσω τοῦ συνδέσμου: https://bit.ly/2J7COjq ἐπιλέγοντας τή συγκεκριμένη ἐκδήλωση, πού θά ἔχει τή σήμανση “LIVE” (Ζωντανὴ Μετάδοση).