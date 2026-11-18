Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων, γαστρονομικών εκδηλώσεων και δράσεων προβολής ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην πρωτοβουλία «The Flavours of Greece – Stockholm Greek Month 2026», στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» και την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη.

Συμμετείχαν έξι Περιφέρειες της χώρας και 82 ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων, τη διερεύνηση εμπορικών συνεργασιών και τη δημιουργία προοπτικών σταθερής παρουσίας στη σκανδιναβική αγορά. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με οκτώ επιχειρήσεις του νησιού, αναδεικνύοντας την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ποικιλομορφία της κρητικής αγροδιατροφικής παραγωγής σε επαγγελματίες του κλάδου και στο καταναλωτικό κοινό της Σουηδίας.

Επιχειρηματικές συναντήσεις και έκθεση «Stockholm Food & Wine»

Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) με Σουηδούς εισαγωγείς, διανομείς και αγοραστές, δύο εξειδικευμένα Wine Masterclasses και εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης με εκπροσώπους επιχειρήσεων, αγοραστών και μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Stockholm Food & Wine», στο εκθεσιακό κέντρο Stockholmsmässan, η Περιφέρεια Κρήτης με εκθεσιακό περίπτερο παρουσίασε τα κρητικά προϊόντα στο σουηδικό κοινό. Επιπλέον, τα ελληνικά προϊόντα τοποθετήθηκαν σε 12 επιλεγμένα σημεία λιανικής πώλησης, ενώ σε συνεργασία με 12 εστιατόρια δημιουργήθηκαν πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική γαστρονομία.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε: «Η Σκανδιναβική αγορά είναι δύσκολη αλλά ποιοτική. Συμμετέχουμε σε αυτή την κοινή εθνική προσπάθεια για να μετρήσουμε τις δυνάμεις των κρητικών προϊόντων, να δούμε πώς ανταποκρίνεται ο Σουηδός καταναλωτής και να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας στην αναζήτηση νέων διεξόδων, γνωρίζοντας ότι απαιτείται συστηματική δουλειά για να υπάρξουν μόνιμα αποτελέσματα».

Την υποστήριξη του εκθεσιακού περιπτέρου ανέλαβαν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η Προϊσταμένη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αναστασία Ανδρεαδάκη και η Προϊσταμένη Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Κατερίνα Ξυδάκη.