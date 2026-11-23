Κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς, ηλικιακός κόφτης στα supercars, αύξηση του προστίμου σε απλές παραβάσεις στάθμευσης χωρίς προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλαγές στο κυρωτικό πλαίσιο για οδήγηση οχήματος χωρίς την κατοχή της απαιτούμενης άδειας οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία αλλά και αυστηρές κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν όχημα, του οποίου οι πινακίδες δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από κάμερες και τεχνικά μέσα ελέγχου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχει τεθεί από το περασμένο Σάββατο σε δημόσια διαβούλευση.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στοχεύουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση.

Πρακτικές εξετάσεις

Η πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360 ° εστιασμένης στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code του εξεταστή, του οχήματος και του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου και προβλέπεται αυτοματοποιημένος έλεγχος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την διαδικασία διενέργειας ελέγχου της πρακτικής δοκιμασίας, ενώ επισημαίνει πως, το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης. Αυστηροποιούνται επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστογραφία ή παραπλάνηση ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού (είτε σε δειγματοληπτικό έλεγχο είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση), ενώ συστήνεται και ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδήγησης.

Νέοι οδηγοί – ηλικιακός κόφτης για τα supercars

Οι νέοι οδηγοί υποχρεούνται να τοποθετούν στο αυτοκίνητο που οδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για ένα χρόνο από την απόκτηση της άδειας ενώ για να οδηγούν οποιοδήποτε αυτοκίνητο με ιπποδύναμη άνω των 340 ίππων, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 22 ετών και εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 έτη από την απόκτηση της άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Πότε επιστρέφονται οι Άδειες οδήγησης- παράνομη στάθμευση

Με το νέο σχέδιο νόμου εξορθολογίζεται το κυρωτικό πλαίσιο για την οδήγηση οχήματος χωρίς ο οδηγός να διαθέτει την προβλεπόμενη κατηγορία άδειας οδήγησης.

Διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος του οχήματος, αλλά το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή του μέτρου αφαίρεσης, ο οδηγός θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για επέκταση της άδειάς του στην κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης θεωρητικής εξέτασης, όπου αυτή προβλέπεται, και της πρακτικής δοκιμασίας, η ετήσια αφαίρεση της άδειας οδήγησης θα παύει αυτοδικαίως και το δίπλωμα θα αποδεσμεύεται. Η εν λόγω ρύθμιση θα έχει και αναδρομική ισχύ, εφόσον έχει παρέλθει ο πρώτος μήνας από την διαπίστωση της παράβασης.

Αλλαγές προβλέπονται και στις ποινές για συγκεκριμένες και ελαφρύτερες παραβάσεις στάθμευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό των διοικητικών κυρώσεων. Για όσες παραβάσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Β, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι θα επιβάλλεται μόνο το χρηματικό πρόστιμο, στο διπλάσιο από το σημερινό ποσό, δηλαδή 60 ευρώ, χωρίς όμως την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης (10 ημέρες). Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις παραβάσεων στάθμευσης, πχ πάνω σε νησίδες ασφαλείας καθώς και στις διαχωριστικές νησίδες, σε θέση επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, παραβίασης ρυθμιστικών πινακίδων, όπως η P-40 (στάση και στάθμευση). Να σημειωθεί πως διατηρούνται οι αυστηρές ποινές για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης (όπως η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών ή λεωφορειολωρίδες). Παράλληλα, προβλέπεται ότι όταν συντρέχουν περισσότερες από μία παραβάσεις στάθμευσης ταυτόχρονα, θα βεβαιώνεται μόνο εκείνη που επισύρει το βαρύτερο διοικητικό μέτρο ή, όταν δεν προβλέπεται διοικητικό μέτρο, το υψηλότερο πρόστιμο. Εφόσον όμως η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται πέραν των τριών ωρών, θα μπορεί να βεβαιώνεται νέα παράβαση.

Πινακίδες -ΛΕΑ- Όριο ταχύτητας

Για όσους κυκλοφορούν όχημα, στο οποίο οι πινακίδες δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Ίδιας κατηγορίας είναι και η παράβαση για αυτόν που οδηγεί όχημα του οποίου έστω και μια πινακίδα δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο ευκρινώς ορατή ή αναγνωρίσιμη από τεχνικά μέσα.

Θεσπίζεται η δυνατότητα των οχημάτων οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ προκειμένου να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο, ενώ θεσπίζεται νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν υπεράριθμους επιβάτες.

Ως προς τα όρια ταχύτητας, εάν και έχει ήδη θεσπιστεί το ανώτατο όριο των 30χλμ εντός κατοικημένων περιοχών, το νομοσχέδιο εξειδικεύει πως, αυτό ισχύει σε : μονόδρομους με μια λωρίδα κυκλοφορίας και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χωρίς διαχωριστική νησίδα. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε πενήντα (50) χιλιόμετρα την ώρα στις εξής οδούς: σε μονόδρομους με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με δύο τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα.