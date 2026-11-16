Τη δυνατότητα οριστικοποίησης των αιτήσεων ενεργοποίησης δικαιωμάτων μέσω της διαδικασίας της Απλουστευμένης Υποβολής, έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έχουν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι, με στόχο να συμπεριληφθούν στην καταβολή της προκαταβολής των ενισχύσεων που προγραμματίζεται για τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως ενημερώνει η Ένωση Σητείας Μ.Α.Ε., σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη διαδικασία επιλέχθηκε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να λάβουν την προκαταβολή και στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και αντιστοιχίσεις, ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η υποβολή των αιτήσεων.

Ειδικότερα, οι προθεσμίες που έχουν οριστεί είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου για τη Βιολογική Γεωργία και τις Αυτόχθονες Φυλές, η Τρίτη 17 Νοεμβρίου για το Ζωικό Κεφάλαιο και το Κομφούζιο, ενώ έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιούνται αιτήσεις, τροποποιήσεις και ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής.

Για όσους παραγωγούς και κτηνοτρόφους δεν καταστεί δυνατό να συμπεριληφθούν στις παραπάνω ημερομηνίες, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων τους από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, ώστε να ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή του Δεκεμβρίου.

Η Ένωση Σητείας εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή όσων δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην απαραίτητη εξουσιοδότηση, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες και να έχουν τη δυνατότητα ένταξης στην προκαταβολή του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η νέα διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων, διευκολύνοντας την άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών και περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και τις πολύωρες αναμονές που είχαν παρατηρηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται στα γραφεία της Ένωσης στη Σητεία και στον Κουτσουρά, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 07:30 έως 15:30.