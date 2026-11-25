Την πολιούχο και προστάτιδα της πόλης Αγία Αικατερίνη γιορτάζει και τιμά σήμερα η Σητεία με την συμμετοχή πολύ κόσμου.
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μεγαλομαρτυρος και Πανσοφου και Νύμφης του Χριστού Αικατερίνης τελέστηκε το πρωί ο Όρθος και Αρχιερατικη Θεία Λειτουργία προεξαρχοντος του Σεβασμιοτατου Μητροπολιτη Κισαμου και Σελίνου κ Αμφιλοχιου και συλλειτουργουντων των Σεβ. Μητροπολιτων Λάμπης, Συβριτου και Σφακίων κ Ιωακείμ και Ιεραπυτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.
Ακολούθησε η λιτάνευση της Σεπτης Εικόνας και των ιερών Λειψάνων της Αγίας μέσω κεντρικών οδών της πόλης.
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Σητείας ενώ στις ιερές Ακολουθίες συμμετείχαν πολλοί πολίτες μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτακης, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδακη, ο Περιφερειαρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτακης , ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλακης, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβακης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκουλης, εκπρόσωποι αρχών και σωμάτων ασφαλείας, φορέων και συλλογών της περιοχής.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ