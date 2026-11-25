Την πολιούχο και προστάτιδα της πόλης Αγία Αικατερίνη γιορτάζει και τιμά σήμερα η Σητεία με την συμμετοχή πολύ κόσμου.

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μεγαλομαρτυρος και Πανσοφου και Νύμφης του Χριστού Αικατερίνης τελέστηκε το πρωί ο Όρθος και Αρχιερατικη Θεία Λειτουργία προεξαρχοντος του Σεβασμιοτατου Μητροπολιτη Κισαμου και Σελίνου κ Αμφιλοχιου και συλλειτουργουντων των Σεβ. Μητροπολιτων Λάμπης, Συβριτου και Σφακίων κ Ιωακείμ και Ιεραπυτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Σεπτης Εικόνας και των ιερών Λειψάνων της Αγίας μέσω κεντρικών οδών της πόλης.