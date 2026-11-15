Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα οι δράσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης Aegean Rebreath στη Σητεία, στο πλαίσιο του διευρυμένου ετήσιου προγράμματος δράσεων του Δικτύου Μπλε Δήμων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σητείας.

Οι δράσεις είχαν ως βασικό στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, την ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων της περιοχής και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε υποβρύχιους καθαρισμούς στη μαρίνα και στο λιμάνι της Σητείας, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και ερευνητικές παρεμβάσεις με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της οργανωμένης εθελοντικής προσφοράς στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατατέθηκαν προτάσεις και επισημάνθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.

Από την πλευρά του Δήμου Σητείας παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την τοπική οικονομία έδωσε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, κατά την τοποθέτηση του.

Όπως υπογράμμισε, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συναίνεση οφείλουν να αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για κάθε δημοτική αρχή. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον γνωμοδοτικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα οι αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων σε ζητήματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικότερου και αποφασιστικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, στάθηκε ιδιαίτερα, στην προστασία των Λιβαδιών Ποσειδωνίας, στην αντιμετώπιση της παράνομης και ανεξέλεγκτης αλιείας καθώς και στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, υπογραμμίζοντας ότι η θεσμοθέτησή τους μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπαραγωγή και ανανέωση των αλιευτικών αποθεμάτων, στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, αλλά και στην ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως ο καταδυτικός τουρισμός και η περιβαλλοντική αναψυχή.

Ο Δήμαρχος επισήμανε επίσης ότι η υποβάθμιση των αλιευτικών πόρων δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή των νησιωτικών περιοχών, καθώς η αλιεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλές τοπικές κοινωνίες. Η ανάγκη προστασίας της θάλασσας, επομένως, αφορά και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των μικρών νησιών.

Κλείνοντας, ο κ. Ζερβάκης επανέλαβε τη βούληση του Δήμου να συνεχίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία με την Aegean Rebreath, ευχαριστώντας την οργάνωση για την παρουσία και την προσφορά της, καθώς και τους τοπικούς συλλόγους και τους εθελοντές που συμβάλλουν ενεργά σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης. Μέσα από το δίκτυο συνεργασίας της Aegean Rebreath, οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας θα αξιοποιηθούν και θα προωθηθούν, με προοπτική να συμβάλουν στη διαμόρφωση προτάσεων και παρεμβάσεων και σε κεντρικό επίπεδο.

Η προστασία της θάλασσας αποτελεί υπόθεση όλων μας. Ο Δήμος Σητείας συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες και συνεργασίες που προάγουν την περιβαλλοντική προστασία, την επιστημονική γνώση και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, με στόχο τη διαφύλαξη του πολύτιμου φυσικού πλούτου της περιοχής και την παρακαταθήκη ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές, καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.