Έληξε η ισχύς της αντιπυρικής περιόδου, που για την περιοχή της Σητείας ήταν δύσκολη λόγω της εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών. Ενδεικτικό είναι το μέγεθος των στρεμμάτων που κάηκαν τα οποία υπολογίζονται από 5.500 έως 6.000 χορτολιβαδικής, δασικής καθώς κι αγροτικής! Και βέβαια ο κίνδυνος για την εκδήλωση μίας φωτιάς εξακολουθεί να υφίσταται ανά πάσα ώρα και στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα αρκετές βροχοπτώσεις σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, όπως δυστυχώς αποδεικνύει η πραγματικότητα αφού ήδη τις τελευταίες ημέρες είχαμε δύο φωτιές στην περιοχή, ευτυχώς μικρής έκτασης χάριν στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας.

Ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Γιώργος Προεστάκης τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί κι ασφαλώς να τηρούν τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί μία πυρκαγιά.

Ερωτηθείς σχετικά για την αντιπυρική περίοδο η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου ο κ. Προεστάκης την χαρακτήρισε απολογιστικά ιδιαίτερη για τη Σητεία λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που υπήρξαν στην περιοχή. «Από τις πυρκαγιές που είχαμε κάηκαν δυστυχώς πάνω από 5.500 στρέμματα, ένας αριθμός πρωτόγνωρος για την περιοχή της Σητείας. Δυστυχώς οι κλιματολογικές συνθήκες και η αμέλεια κάποιων συνανθρώπων μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η Υπηρεσία μας συμμετείχε με κάθε μέσο και τρόπο και με όλες τις δυνάμεις στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Πάρα πολλές φορές μάλιστα με ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, ανέμους, υγρασία, το ξηροθερμικό της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και το Πυροσβεστικό προσωπικό και ο εξοπλισμός μας».

Από τις μεγάλες πυρκαγιές στην διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ήταν βέβαια αυτή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, μία πολύ δύσκολη φωτιά λόγω και των κλιματολογικών συνθηκών η οποία είχε αποτέλεσμα να καεί χορτολοβαδική, δασική έκταση, γεωργικές εκτάσεις, αρδευτικά δίκτυα. Επίσης μεγάλες φωτιές εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Ξεροκάμπου- Ζάκρου, στην περιοχή του Μισιριού (δύο φωτιές), αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου Σητείας.

Κι ασφαλώς εκτός από το μέγιστο θέμα των πυρκαγιών, σημειώθηκαν κι άλλα πολλά συμβάντα, στα οποία κλήθηκε και παρείχε βοήθεια το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας, από διασώσεις, απεγκλωβισμούς σε φαράγγια, μέχρι συνδρομή σε τροχαία κλπ. Όπως εξάλλου τόνισε ο κ. Προεστάκης, «ο σκοπός της Πυροσβεστικής είναι να παρέχει βοήθεια σε αυτόν που κινδυνεύει αλλά και στην περιουσία του. Το φάσμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Οποιοσδήποτε άνθρωπος κινδυνεύει, είτε η περιουσία του, είτε οτιδήποτε και οπουδήποτε, η Πυροσβεστική παρέχει βοήθεια, συνδράμει στην ανάγκη όπου χρειαστεί».

Καύση υπολειμμάτων μόνο υπό προϋποθέσεις

Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώθηκε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πλέον μπορούν οι πολίτες ανεξέλεγκτα να ανάβουν φωτιές. Το αντίθετο. Όπως είπε με έμφαση ο κ. Προεστάκης, επιτρέπεται η καύση μόνο υπολειμμάτων καλλιεργειών υπό συνθήκες και προϋποθέσεις. «Το επισημαίνω για να γίνει σαφές, δεν επιτρέπεται η καύση απορριμμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο υπολειμμάτων καλλιέργειας και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βασικότερη είναι να μην φυσάει αέρας. Να έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα, αποψίλωση περιμετρικά της εστίας που θα πραγματοποιήσουμε την καύση και ασφαλώς να υπάρχει κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε όταν χρειαστεί να είναι ικανή να σβήσει την φωτιά. Η καύση επιτρέπεται μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καύσης πρέπει οπωσδήποτε να σβήσουμε την εστία της φωτιάς. Έχει διαπιστωθεί ότι αποχωρώντας από το σημείο που κάναμε την καύση χωρίς να την σβήσουμε, με ένα ενδεχόμενο αεράκι, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς. Ο κίνδυνος υπάρχει ανά πάσα ώρα και στιγμή και ειδικά στην περιοχή της Σητείας που αρκετά συχνά πνέουν άνεμοι, ο κίνδυνος εντείνεται. Όταν απομακρυνόμαστε από το σημείο που κάνουμε καύση κι αφού έχουμε λάβει τα προαναφερόμενα μέτρα, θα πρέπει πάντα να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε σβήσει εντελώς την εστία που κάναμε την καύση!

Εννοείται όπως προαναφέρθηκε ότι η καύση αφορά μόνο υπολείμματα καλλιεργειών, γιατί έχει ερμηνευτεί ίσως λάθος η έννοια επιτρέπεται η καύση. Και προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα».

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η αντιπυρική περίοδος, ότι διανύουμε το μήνα Νοέμβριο, ότι έχουν σημειωθεί ήδη αρκετές βροχοπτώσεις στην περιοχή, ο κίνδυνος μίας πυρκαγιάς είναι πάντα ορατός. Αυτό αποδεικνύουν εξάλλου και οι δύο φωτιές στις 6 και 7 Νοεμβρίου σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου Σητείας. Ευτυχώς δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις λόγω της άμεσης επέμβασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Ωστόσο θα πρέπει και οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και βέβαια να ενημερώνουν άμεσα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο εφόσον αντιληφθούν κάτι ανησυχητικό.

«Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ότι οι πολίτες της Σητείας δείχνουν μία μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, όμως δεν παύουν να υπάρχουν συμβάντα που οφείλονται σε αμέλεια, δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, προσπάθεια και υπευθυνότητα από όλους.»

Νέα τηλέφωνα

Τέλος αξίζει να αναφερθεί σε ότι αφορά την επικοινωνία –πέρα του 199 της Πυροσβεστικής – των πολιτών με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας, ότι λόγω αλλαγής τηλεφωνικών αριθμών, ισχύουν πλέον οι εξής: 2843305152, 2843305154 και 2843023199.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ