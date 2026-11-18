Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας.

Διοργάνωση: Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας

Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Σητεία και η περιοχή της 1870–1970 Οικονομία και κοινωνία» του ιστορικού ερευνητή Ελευθέριου Περρωτή.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Σητείας, ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας και ο Περιφερειάρχης ή εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

▪︎ Λήδα Παπαστεφανάκη, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου

▪︎ Γιάννης Περάκης, Πολιτικός μηχανικός

▪︎ Ελευθέριος Περρωτής, συγγραφέας του βιβλίου

Το βιβλίο αποτελεί καρπό τριετούς ιστορικής έρευνας του Ελευθέριου Περρωτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Λήδας Παπαστεφανάκη, την πολύτιμη συμβολή πολλών Σητειακών και την οικονομική υποστήριξη της Στέγης, μέσω υποτροφίας προς τον ερευνητή.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα διανεμηθεί δωρεάν ένα αντίτυπο του βιβλίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η διερεύνηση της Σητείας Λασιθίου, μιας οθωμανικής και συνάμα νεωτερικής πόλης, στη διάρκεια ενός αιώνα περίπου, 1870-1970, μέσα από τους θεματικούς άξονες της οικονομίας και της κοινωνίας αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου. Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη των γενικών τάσεων και των αλλαγών, που συντελέστηκαν στον αστικό χώρο μιας μεσογειακής πόλης, ενός λιμανιού της ανατολικής Κρήτης, που επηρέασε ως ένα βαθμό και την εξέλιξη της ομώνυμης επαρχίας, της επαρχίας Σητείας.

Όμως, εδώ, δεν επιχειρείται η ανασύνθεση της ιστορίας ολόκληρης της επαρχιακής περιφέρειας, αλλά της πόλης και της περιοχής της, ως διακριτού αντικειμένου μιας σφαιρικά τεκμηριωμένης ιστορικής έρευνας, που, αξιοποιώντας ποικιλία αρχειακών πηγών και τεκμηρίων, επιχειρεί μια ολιστική και συνθετική προσέγγιση των λειτουργιών της ίδιας της πόλης και των ανθρώπων της.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ακολουθείται μια περιοδολόγηση με βάση τα τοπικά γεγονότα, αλλά με βάση τις εξελίξεις της ευρύτερης εθνικής ιστορίας, με χρονική κατάτμηση, που, αν και εδράζεται στην πολιτική ιστορία, παρ’ όλα αυτά, συνδέεται με τις θεματικές της οικονομίας και της κοινωνίας, που διαπλέκονται και με άλλους τομείς του τοπικού παραδείγματος.

Έτσι, η πραγμάτευση των υπόλοιπων ιστορικών ερευνητικών πεδίων, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημογραφικής και οικιστικής εικόνας, του αστικού μετασχηματισμού, των έργων υποδομής, της εμπορικής δραστηριότητας, της πολιτισμικής ζωής, της υγείας και του τουρισμού, διευκολύνεται από την ένταξή τους σε αυτό το πλαίσιο.

Οι μετασχηματισμοί που συντελέστηκαν σε αυτούς τους τομείς έχουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα, αναδεικνύουν την ιδιοπροσωπία της Σητείας και της περιοχής της, που δεν ακολουθεί πιστά τη διαδρομή των γενικών πολιτικών εξελίξεων.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΠΕΡΡΩΤΗΣ είναι ιστορικός – θεολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του ίδιου πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί ως συντάκτης των μόνιμων στηλών του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ως ερευνητικός υπότροφος της ΑΜΚΕ Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

Επίσης, εργάστηκε ως βοηθός ερευνητής στο πρόγραμμα «Anatolia Imprints» των Brown University, U.S. National Foundation, University of Ioannina, London Business School, Wheeler Institute for Business and Development και Hellenic Bank Association.

Έχει ακόμη προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επιστημονικός βοηθός και ως επικουρικό προσωπικό σε ερευνητικά έργα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των ΓΑΚ – Τμήμα Μεσσηνίας και του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στη νεότερη και σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και εκκλησιαστική ιστορία, την ιστορία των πόλεων, την ιστορική δημογραφία, την ιστορία των επιχειρήσεων και την πολιτισμική μελέτη των νοοτροπιών.