«ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ!!! Μαζί για μια κοινωνία χωρίς βία!
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσα από τον αθλητισμό! Λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών.»
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.
«ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ!!! Μαζί για μια κοινωνία χωρίς βία!
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσα από τον αθλητισμό! Λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών.»
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
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