«ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ!!! Μαζί για μια κοινωνία χωρίς βία!

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσα από τον αθλητισμό! Λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών.»

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.