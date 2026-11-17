Ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου της πόλης μας, η Σητεία ανάβει τα χριστουγεννιάτικα φώτα της και στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας! Την Tετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19.00 στην κεντρική πλατεία Σητεία.

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών φωτίζουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει ελεύθερη, με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και όνειρα.

Μια πόλη φωτεινή. Καμία γυναίκα στο σκοτάδι! Μετά το πέρας της εκδήλωσης φωτίζουμε τα κάστρα και τα στολίδια που δημιουργήσαμε δίνοντας δεύτερη ζωή σε ξεχασμένα υλικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων.