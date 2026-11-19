Όχι από πέτρα και πηλό, αλλά από ανακυκλώσιμα υλικά, αμέτρητες ώρες δουλειάς, πολλή φαντασία και ακόμη περισσότερη αγάπη.

Εδώ και καιρό, μια υπέροχη ομάδα εθελοντών δουλεύει ασταμάτητα,

κάθε μέρα προσθέτει και μια μικρή πινελιά,

ένα καινούργιο δημιούργημα,

μια ακόμη λεπτομέρεια,

σε έναν μαγικό κόσμο που σιγά σιγά παίρνει μορφή.

Κάθε κατασκευή κρύβει μια ιστορία.

Κάθε κομμάτι ανακύκλωσης αποκτά μια δεύτερη ζωή και κάθε ώρα προσφοράς γίνεται μέρος μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας.

Γιατί αυτή η “Καστροπολιτεία” δεν χτίζεται μόνο με υλικά.

Χτίζεται με χαμόγελα, μεράκι, συνεργασία και ανθρώπους που επιλέγουν να προσφέρουν χωρίς να περιμένουν τίποτα.

Και κάπως έτσι, τα Χριστούγεννα αρχίζουν να παίρνουν μορφή και νόημα…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται ακούραστα για να χαρίσουν στην πόλη μας κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Γιατί τα πιο όμορφα παραμύθια δεν τα διαβάζουμε….