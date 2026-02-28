Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησαν, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος και ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, μαζί με τους νεοεκλεγέντες Σεβ. Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, δέχθηκε με στοργή και εγκαρδιότητα την Αντιπροσωπεία της εν Κρήτη Εκκλησίας και ιδιαιτέρως τους δύο νέους Αρχιερείς της, τους οποίους παρουσίασε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος.

Ο νέοι Ποιμενάρχες των δύο εκκλησιαστικών Επαρχιών της Μεγαλονήσου, ζήτησαν και έλαβαν, πριν από την ενθρόνισή τους, την ευχή της Μητρός Εκκλησίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους συνεχάρη για την επάξια εκλογή τους, τούς προσέφερε από ένα αρχιερατικό εγκόλπιο και ευχήθηκε εγκαρδίως καλλίκαρπη Ποιμαντορία.

Επίσης, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος παρουσίασε στον Παναγιώτατο τον νέο Πρωτοσύγκελλό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Εμμανουήλ Κατσαρό, στον οποίο ο Πατριάρχης ευχήθηκε καλή διακονία.

Φωτό:Νίκος Παπαχρήστου