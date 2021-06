Ξεκινούν οι προβολές στο Χριστίνα με τις ταινίες Soul και Nomadland

Πα 4/6 – Τε 9/6 Fri 4/6 – Wed 9/6

Nomadland (original title) “Η Χώρα των Νομάδων” παραγωγής 2020, διάρκεια 107’, Αμερικάνικη, Δραματική, σε σκηνοθεσία Κλόι Ζάο με τους Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Ντέιβιντ Στράδερν, Λίντα Μέι, Σαρλίν Σουόνκι, Μπομπ Γουέλς Υπόθεση: Μένοντας άνεργη στα 60 της, η Φερν αποφασίζει να ζήσει σαν σύγχρονος νομάδας, διασχίζοντας τη χώρα με το τροχόσπιτό της. Προβολές: Προβολές: Παρασκευή 4 Ιουνίου 22:30 Σάββατο 5 Ιουνίου 22:30 Κυριακή 6 Ιουνίου 22:30 Τρίτη 8 Ιουνίου 22:30 Τετάρτη 9 Ιουνίου 22:30 Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Είσοδος: 5€ Γεν. https://www.youtube.com/watch?v=NIG114hn1q8 Nomadland (original title) Drama, 2020 | 1h 47min | CHRISTINA Movie Theatre | Admission: 5€ General Summary: A woman in her sixties, after losing everything in the Great Recession, embarks on a journey through the American West, living as a van-dwelling modern-day nomad. Director: Chloé Zhao Stars: Frances McDormand, Patricia Grier, Gay DeForest, Angela Reyes, Carl R. Hughes, David Strathairn Showtimes: Friday 4/6 22:30 Saturday 5/6 22:30 Sunday 6/6 22:30 Tuesday 8/6 22:30 Wednesday 9/6 22:30 https://www.youtube.com/watch?v=6sxCFZ8_d84