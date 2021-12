Ευχές από την ομάδα Sissi Excavations

Η ομάδα Sissi Excavations μας έστειλε την ευχετήρια κάρτα της για το νέο έτος 2022: «Ευχόμαστε ιδιαιτέρως υγεία και ευτυχία το 2022» – «Best Wishes for 2022 from the Sissi Archaelogical Project».

* Η ευχετήρια κάρτα είναι μια ωραιότατη φωτογραφία του βραβευμένου Gavin McCuire, στην οποία βλέπουμε μέρος του αρχαιολογικού χώρου στο Σίσσι (Μπούφος) Μεραμπέλλου και στο βάθος τα χιονισμένα βουνά της Δίκτης. Των ανασκαφών στο Σίσι ηγείται ο διευθυντής της Βελγικής Σχολής Αθηνών Jan Driessen (Sissi Archeological Project).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ