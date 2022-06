Στην Κρήτη το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Ηφαιστειολόγων

Η Κρήτη, το στολίδι της Μεσογείου, καλωσορίζει τους κορυφαίους εκπροσώπους της επιστήμης της ηφαιστειολογίας καθώς η πόλη του Ηρακλείου θα φιλοξενήσει, από τις 12 έως τις 17 Ιουνίου, το 11ο Συνέδριο Cities on Volcanoes με τίτλο “Volcanoes and Society: environment, health and hazards”. Ηφαίστεια και Κοινωνία: περιβάλλον, υγεία και κίνδυνοι

Το παγκοσμίου εμβέλειας Συνέδριο, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με υβριδική μορφή (φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή), θα λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών με τα επιτελεία διαχείρισης Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών για την αντιμετώπιση του ηφαιστειακού κινδύνου.

Επιστήμονες που μελετούν τα ηφαίστεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα συγκεντρωθούν σε ένα κοινό τόπο συνάντησης για να ανταλλάξουν απόψεις με αξιωματούχους της Πολιτικής Προστασίας πάνω σε θέματα διαχείρισης ηφαιστειογενών κρίσεων. Ευσεβής πόθος και φιλοδοξία να συμβάλλουν αποφασιστικά στη συζήτηση για τη στεγανοποίηση των υποδομών που ενισχύουν τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν επιστήμονες αλλά και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας από όλο τον κόσμο που έχουν διαχειριστεί θέματα ηφαιστειακού κινδύνου με πρόσφατες ηφαιστειακές εκρήξεις στο Krakatoa (Ινδονησία), στο White Island (Νέα Ζηλανδία), στο Taal (Φιλιππίνες), στο Stromboli (Ιταλία), στο Fagradalsfjall (Ισλανδία) στο La Palma (Κανάριες Νήσοι), στο Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai (Ειρηνικός ωκεανός) και αλλού.

Το COV11 συνδιοργανώνεται από την ομώνυμη επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ηφαιστειολογίας και Χημείας του Εσωτερικού της Γης (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior – IAVCEI) και την Επιτροπή Πόλεων και Ηφαιστείων (Cities and Volcanoes Commission – CAV), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου στην Ελλάδα δημιουργεί μια εξαιρετική συνθήκη για δικτύωση και προώθηση των Ελληνικών πρωτοβουλιών και ερευνών που συνδέονται με τη διαχείριση κρίσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Είναι, δε,

ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι η Κρήτη φιλοξενεί αυτό το σπουδαίο διεθνές γεγονός, καθώς η ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Μινωικό Πολιτισμό.

Την έναρξη του Συνεδρίου θα σηματοδοτήσει η υλοποίηση δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Την Κυριακή 12 Ιουνίου, σύνεδροι, πολίτες και εθελοντικές ομάδες θα συναντηθούν για να καθαρίσουν το Δάσος Κέρης και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία της φύλαξης και παρακολούθησης του δάσους κατά την αντιπυρική περίοδο. Ένα δείγμα μικρής κλίμακας που αποτυπώνει με ακριβή τρόπο τις απαιτήσεις σε ένα έργο ευρείας δυναμικής.

Η δράση άπτεται των στόχων και της θεματολογίας του Συνεδρίου. Ο κεντρικός ρόλος της Πολιτικής Προστασίας σε ένα διεθνούς εμβέλειας Συνέδριο, στέλνει ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα. Η αντιμετώπιση κάθε φυσικής καταστροφής ξεκινά από τον τρόπο που διαχειρίζεται την κατάσταση η Πολιτική Προστασία. Κυρίως όμως το πως οργανώνει και αναπτύσσει τις πολιτικές πρόληψης του περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση κινδύνου.

Ώρα εκκίνησης της δράσης ορίζεται στις 11:00 το πρωί με σημείο συνάντησης το 1ο Φυλάκιο του Δάσους. Τους συμμετέχοντες θα συνδράμουν οι εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο σημείο και ειδικότερα η ΛΕΦΕΔ (Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων), ο ΕΕΣ (Ερυθρός Σταυρός) και η ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) με τη συνδρομή των υλικών καθαρισμού από το Δήμο Μαλεβιζίου.

Το 11ο Συνέδριο Cities on Volcanoes ανοίγει τις πύλες του για να χαρίσει γνώση και να απολαύσουν οι συμμετέχοντες την κρητική ομορφιά και φιλοξενία!

Πληροφορίες:

https://citiesonvolcanoes11.com/