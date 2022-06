Ταξίδι στη Λετονία για το 4ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου

Το τελευταίο ταξίδι του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο : «Culture and Heritage without borders” πραγματοποίησαν στα τέλη Μαΐου 6 μαθητές της Στ3 τάξης του σχολείου, 4 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και η Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ Αγίου Νικολάου οι οποίοι ταξίδεψαν στην πόλη Daugavpils της Λετονίας. Την πρώτη μέρα της επίσκεψης οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απ όλες τις χώρες (Ουγγαρία , Τουρκία, Ελλάδα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ξεναγήθηκαν στο σχολείο συνεργασίας: Daugavpils Vienibaspamatskola και συμμετείχαν σε workshops με θέμα την κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Ακολούθησε βόλτα στην πόλη Daugavpils και σε ένα ιστορικό κάστρο της πόλης.

Τη δεύτερη μέρα επισκεφθηκαν όλοι μαζί την πρωτεύουσα της Λετονίας ,Ρήγα και περπάτησαν μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική των κτιρίων και εκεί πληροφορηθήκαμε από την ξεναγό για τηνιστορία της πιο εμπορικής πόλη της περιοχής με κύριο προιόν εξαγωγής το κεχριμπάρι και το ξύλο. Τονίστηκε επίσης ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε η πόλη στην ανεξαρτησία της χώρας κατά την πάροδο των χρόνων.

Την τρίτη μέρα το ενδιαφέρον τράβηξε ένας καθεδρικός ναός Aglona Roman Catholic Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary και ο περιβάλλων χώρος με απέραντες εκτάσεις πράσινου, ποτάμια και λίμνες. Την ίδια μέρα επισκεφθήκαμε ένα μουσείο Ψωμιού για να γευτούμε το παραδοσιακό μαύρο προζυμένιο ψωμί που σερβίρεται παντού στην περιοχή και να μάθουμε τον τρόπο παραγωγής από παλιά μέχρι και σήμερα.

Την τέταρτη και την πέμπτη μέρα όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην διδακτική διαδικασία με τους Λετονούς μαθητές, έμαθαν για τα μαθήματα που διδάσκονται και τον τρόπο διδασκαλίας τους, έπαιξαν μπάσκετ και συμμετείχαν σε αθλητικά δρώμενα, έκαναν πρόβα παραδοσιακούς χορούς και παρακολούθησαν χορευτικά από τους μαθητές του σχολείου.

Την τελευταία μέρα στην αποχαιρετιστήρια γιορτή όλοι μαζί οι μαθητές τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και γεύτηκαν τοπικά φαγητά και γλυκά που προσφέρθηκαν από τους δασκάλους και γονείς μαθητών του σχολείου. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το ταξίδι στη Λετονία ,εκπαιδευτικοί και μαθητές έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις με την άψογη φιλοξενία των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου όπως επίσης την ευγένεια και την πραότητα των κατοίκων της περιοχής.

Με αυτό το τελευταίο ταξίδι έκλεισε το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο : “culture and heritage without borders “που ξεκίνησε το 2019 στο 4ο Δ.Σ Αγίου Νικολάου με διάρκεια δύο ετών αλλά πήρε παράταση μεχρι και το 2022 λόγω της πανδημίας covid.

Η Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ Αγίου Νικολάου Καλλιόπη Καφφετζάκη και οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus του σχολείου.