Η ταινία “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” στο Χριστίνα

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” παραγωγής 2022, διάρκεια 126’, Αμερικάνικη, Δράση-Περιπέτεια-Επιστημονική Φαντασία, σε σκηνοθεσία Sam Raimi με Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Patrick Stewart, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Xochitl Gomez, Bruce Campbell, Benedict Wong

Υπόθεση: Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το AVENGERS: ENDGAME, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά – που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό – θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Προβολές:

Πέμπτη 16 Ιουνίου 22:40

Παρασκευή 17 Ιουνίου 22:40

Σάββατο 18 Ιουνίου 22:40

Κυριακή 19 Ιουνίου 22:40

Δευτέρα 20 Ιουνίου 22:40

Τρίτη 21 Ιουνίου 22:40

Τετάρτη 22 Ιουνίου 22:40

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Είσοδος: 5€ Γεν.