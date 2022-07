NIKO SEASIDE RESORT – MGALLERY: Εγκαινιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο το πρώτο MGALLERY RESORT στην Ελλάδα

Σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 τα εγκαίνια του NIKO Seaside Resort – MGallery στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο αποτελεί το πρώτο resort του brand σε νησί της Ελλάδας και το δεύτερο ξενοδοχείο ΜGallery που λειτουργεί επί ελληνικού εδάφους. Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν η Maud Bailly CEO Accor Southern Europe, ο Xavier Grange, Senior Vice President, Head of Development Accor Southern Europe, ο Πολ Γομόπουλος, Senior Managing Director της Hines Greece και οι Γιάννης και Τίνα Δασκαλαντωνάκη, της Y&T Daskalantonakis Knossian Group. To NIKO Seaside Resort – MGallery αποτελεί κοινό εγχείρημα της Accor, της Hines Greece, της Henderson Park και του Ομίλου Y&T Daskalantonakis Knossian και υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του τον Απρίλιο του 2022.

Διακεκριμένοι καλεσμένοι από την πολιτική ηγεσία, τον τουριστικό και επιχειρηματικό κλάδο,συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Michael Topham, Hines Europe, Founder, Senior Advisor – Development, του Jérôme Lassara, Vice President Development Accor Southern Europe, και του Αντώνη Ζερβού, Δήμαρχου Αγίου Νικολάου, καλωσόρισαν και επίσημα την άφιξη του NIKO Seaside Resort στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο έρχεται να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο της περιοχής. Το ξενοδοχείο – το δεύτερο MGallery που ανοίγει τις πόρτες του στην Ελλάδα- συνθέτει έναν μοναδικό adults-only προορισμό που αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή για την κρητική φιλοξενία την ίδια στιγμή που η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της παγκοσμίως στις στρατηγικές επενδύσεις στον τουρισμό.

Η Maud Bailly, CEO Accor Southern Europe, ανέφερε: “Τα τελευταία δύο χρόνια η Accor έχει διπλασιάσει την παρουσία της στην Ελλάδα. Μέχρι το 2025 σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε και πάλι το αποτύπωμά μας στη χώρα. Eίμαι σίγουρη ότι η βιωσιμότητα είναι μονόδρομος για τη φιλοξενία του Αύριο και αυτό σημαίνει λιγότερος μαζικός τουρισμός, περισσότερο lifestyle, και οι premium και πολυτελείς μονάδες να επενδύσουν και να δεσμευθούν απέναντι στα standards της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Όλοι μας εδώ μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη φιλοξενία, ένα κοινό πάθος για την Ελλάδα. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία των ελληνικών νησιών είναι ένας μικρός παράδεισος για την Accor. Η ευεξία, η αποτοξίνωση, το να βρίσκεται κανείς σε αρμονία με τη φύση είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ειδικά μετά την πανδημία είναι κάτι που αναζητούν οι επισκέπτες”.

Ο Xavier Grange, Senior Vice President, Head of Development Accor Southern Europe δήλωσε: “Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 1.400 δωμάτια στην Ελλάδα και στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε αυτό το νούμερο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε 3 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η πολυτέλεια: θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερα πολυτελή και premium lifestyle ξενοδοχεία. Δεύτερον θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο τοπικό στοιχείο και να δουλεύουμε με ανθρώπους που ξέρουν την εκάστοτε αγορά καλύτερα από εμάς, μέσα από franchise συμβόλαια με τοπικούς διαχειριστές. Έχουμε εξαιρετικά brands που επιθυμούμε την παρουσία τους σε αυτή την όμορφη χώρα και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι μια μοναδική περιοχή για να αναπτύξουμε τη νέα all–inclusive πλατφόρμα μας”.

Ο Πολ Γομόπουλος, Senior Managing Director της Hines Greece, τόνισε: “Για εμάς στη Ηines Greece αυτό ήταν ένα μοναδικό ταξίδι και υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό στη φιλοξενία. Πλέον διαθέτουμε επτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, αλλά το NIKO Seaside Resort είναι πολύ ιδιαίτερο για εμάς, καθώς βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, στο μέρος όπου ξεκίνησε ο ελληνικός τουρισμός πριν από μερικές δεκαετίες. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δώσουμε νέα ζωή σε ένα πολύ κεντρικό, ιστορικό και σημαντικό ξενοδοχείο και αυτό είναι, φυσικά, συνδεδεμένο με την MGallery και ευχαριστούμε την Accor που μας εμπιστεύθηκε με το brand”.

Ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης του Y&T Daskalantonakis Knossian Group, ανέφερε: “Πολυτέλεια είναι η ΜGallery, πολυτέλεια είναι η Accor, πολυτέλεια είναι το NIKO Seaside Resort. Η επένδυση στο resort ήταν μια τολμηρή απόφαση της Hines Greece και του κ. Γομόπουλου καθώς το NIKO Seaside Resort αποτελεί το πρώτο resort hotel στο portfolio της εταιρείας παγκοσμίως. Η Hines παρέδωσε με επιτυχία το έργο εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, χωρίς να ξεπεραστεί o προϋπολογισμός και σύμφωνα με τα σχέδια της επικεφαλής αρχιτέκτονα της MGallery. Το ξενοδοχείο έχει ήδη αγαπηθεί από τους επισκέπτες και καταγράφει ήδη ποσοστό πληρότητας 90% κάτι που είναι πρωτάκουστο για μια τόσο καινούρια μονάδα. Η Knossian διαχειρίζεται δέκα ξενοδοχεία έχοντας παράδοση στις branded ιδιοκτησίες, κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο απολαμβάνουμε την υποστήριξη από σημαντικά brands”.

Σχετικά με το NIKO Seaside Resort – MGallery

Το NIKO Seaside Resort – MGallery, στον Άγιο Νικόλαο, αποτελεί τον δεύτερο προορισμό της MGallery στην Ελλάδα και τον πρώτο σε ελληνικό νησί. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της MGallery, το adults-only resort εξασφαλίζει μια εμπειρία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών με κυρίαρχο το στοιχείο αυτό της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά την αρχιτεκτονική με την εκπληκτική διακόσμηση, τη γαστρονομία και την Τέχνη, το NIKO Seaside Resort – MGallery αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για να ανακαλύψετε τις ομορφιές της Κρήτης. Με μια εντυπωσιακή επιλογή από 141 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με ιδιωτικές plunge pools στο μπαλκόνι, τέσσερα εστιατόρια και μπαρ – Mira Restaurant, Ariagne Bar Restaurant, Théa Pool Bar και Éther Pool Bar – και εκθαμβωτική θέα στον κόλπο της Μιραμπέλου, το NIKO Seaside Resort – MGallery είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους επισκέπτονται το νησί. Με κληρονομιά την ιδιαίτερη παράδοση και τον χαρακτήρα της Κρήτης, το NIKO Seaside Resort – MGallery επαναπροσδιορίζει την έννοια της ζεστής φιλοξενίας σε έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Σχετικά με τη Hines

Η Hines είναι ένας από τους μεγαλύτερους και αναγνωρισμένους ομίλους Real Estate παγκοσμίως. Η ιδιωτική διεθνής εταιρεία επενδύσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων ιδρύθηκε το 1957 και έχει παρουσία σε 285 πόλεις παγκοσμίως, σε 28 χώρες. Χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία της σε ένα ευρύ επενδυτικό φάσμα για διάφορους τύπους ακινήτων, η εταιρεία παρέχει third-party property-level υπηρεσίες σε ένα χαρτοφυλάκιο 669 ιδιοκτησιών. H Hines Greece ιδρύθηκε το 2014 με έδρα την Αθήνα και αναζητά ευκαιρίες τόσο για ανάπτυξη όσο και για εξαγορές με τις ομάδες της να εξερευνούν όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας, για λογαριασμό της εταιρείας Hines και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων.

Σχετικά με τη Henderson Park

Η Henderson Park, είναι ένας πανευρωπαϊκός private equity real estate manager με έδρα το Λονδίνο, κατέχοντας ένα χαρτοφυλάκιο εμβληματικών ακινήτων σε όλη την Ευρώπη. Αναγνωρίζοντας την προοπτική του ακινήτου να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή, η εταιρεία εξαγόρασε το NIKO Seaside Resort – MGallery σε συνεργασία με την Hines Greece το 2020. Η προσθήκη του NIKO Seaside Resort – MGallery στο ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της Henderson Park αναμφίβολα θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα στρατηγικές σχέσεις με τοπικούς εταίρους, όπως η Hines Greece και θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας σε βασικές ευρωπαϊκές πύλες και πόλεις μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.

Σχετικά με την Knossian

Η Knossian δραστηριοποιείται ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής branded franchised ξενοδοχείων και resorts με έμφαση σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος σήμερα κατέχει ή/και λειτουργεί 11 ξενοδοχεία στη Σόφια, το Βελιγράδι, την Αθήνα και την Κρήτη. Από το 2017, η Knossian ξεκίνησε μια επιτυχημένη συνεργασία με την Hines η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα τη διαχείρηση του ολοκαίνουργιου NIKO Seaside Resort – MGallery μέσα από συμφωνία franchise με την Accor ως MGallery προορισμό έπειτα από μια ολοκληρωτική ανακαίνιση.

Σχετικά με την MGallery Hotel Collection

Στα ξενοδοχεία ΜGallery παίρνουν ζωή οι πιο συναρπαστικές ιστορίες. Με περισσότερες από 100 εντυπωσιακές boutique μονάδες σε όλο τον κόσμο, κάθε MGallery έχει μια μοναδική ιστορία να αφηγηθεί, εμπνευσμένη από τον προορισμό που το φιλοξενεί. Από bespoke design και mixology που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις, μέχρι ευεξία αφιερωμένη αποκλειστικά στο γυναικείο φύλο, στα ΜGallery οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει κάθε γωνιά του κόσμου! Κάθε επίσκεψη σε αυτά τα μοναδικής αισθητικής ξενοδοχεία αποτελεί πηγή έμπνευσης και προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες. Μερικές από τις πιο γνωστές μονάδες MGallery είναι τα Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, Queens Hotel Cheltenham στην Αγγλία, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum Melbourne στην Αυστραλία, Muse Bangkok Langsuan στην Ταϊλάνδη, και Hotel des Arts Saigon στο Βιετνάμ. Η MGallery είναι μέλος της Accor, ηγέτιδας δύναμης στην ολιστική φιλοξενία (augmented hospitality) παγκοσμίως, η οποία προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερες από 5.300 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 προορισμούς, καθώς και μέλος του ολοκληρωμένου προγράμματος ανταμοιβής ALL – Accor Live Limitless – το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών.

Σχετικά με την Accor

H Αccor αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως και αποτελείται από περισσότερες από 5.300 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 χώρες. Ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 40 πολυτελή και premium brands, μεσαίας κλίμακας και οικονομικές προτάσεις, venues ψυχαγωγίας και διασκέδασης, εστιατόρια και bars, branded ιδιωτικές κατοικίες, shared accommodation properties, υπηρεσίες concierge, co-working spaces και άλλα. H ασύγκριτη θέση της Accor στη lifestyle φιλοξενία – μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της βιομηχανίας του τουρισμού- καθοδηγείται από την Ennismore, μια κοινοπραξία, στην οποία η Accor κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Η Ennismore είναι μια δημιουργική εταιρεία φιλοξενίας με ένα παγκόσμιο portfolio επιχειρηματικών και founder-built brands με έναν σκοπό στον πυρήνα τους. Η Accor διαθέτει επίσης ένα απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο ξεχωριστών brands και περίπου 230.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Τα μέλη της Accor επωφελούνται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής ALL – Accor Live Limitless – το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών. Μέσω του προγράμματος Planet 21 – Acting Here καθώς και των πρωτοβουλιών Accor Solidarity, RiiSE και ALL Heartist Fund ο Όμιλος είναι επικεντρωμένος στην προώθηση θετικής δράσης μέσω της επιχειρηματικής ηθικής, του υπεύθυνου τουρισμού, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της διάδρασης με την τοπική κοινότητα, της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης. Η Accor SA, η οποία ιδρύθηκε το 1967, εδρεύει στη Γαλλία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris (κωδικός ISIN: FR0000120404) και στο OTC Market (Ticker: ACRFY) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το group.accor.com ή ακολουθήστε την Accor σε Twitter, Facebook, LinkedIn και Instagram.