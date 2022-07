Στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών ο Μεραμπελλιώτης καθηγητής Φαρμακευτικής Κ. Δεμέτζος

Νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών είναι από τις 2 Ιουλίου, ο Μεραμπελλιώτης καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Δεμέτζος..

Η επίσημη υποδοχή του ως νέου Ακαδημαϊκού στην Ευρώπη, έγινε σε τελετή στο Πανεπιστήμιο του Salzburg όπου ο καθηγητής Κων. Δεμέτζος έλαβε επισήμως από τον πρόεδρο της Ακαδημίας, καθηγητή Klaus Mainzer το επίσημο κείμενο της εκλογής του και της τοποθέτησης του ως τακτικού μέλους στην τάξη των Φυσικών Επιστημών.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts) αποτελεί τον πυρήνα επιστημονικών συζητήσεων και επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε τομείς όπως, η υγεία, οι φυσικές επιστήμες, οι τέχνες, η τεχνολογία κ.α. Τα επίσημα έγγραφα που συντάσσονται από τους Ακαδημαϊκούς, των διαφόρων τάξεων, αποστέλλονται μετά από έγκριση της Γερουσίας της Ακαδημίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται και σε Ευρωπαϊκά επιστημονικά έντυπα.

Η εκλογή και υποδοχή του με καταγωγή από τη Φουρνή καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου αποτελεί σημαντική τιμή για το τμήμα Φαρμακευτικής, την Σχολή Επιστημών Υγείας και το ΕΚΠΑ, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών συμμετέχουν ως τακτικά μέλη 35 κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ.

Στο πλαίσιο της υποδοχής του ο Καθηγητής έδωσε διάλεξη με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στην Υγεία: Κοινωνική Δέσμευση στην Καινοτομία της Έρευνας και στην Εκπαίδευση» («New Technologies in Health Sciences: social engagement in Research Innovation and Education»).