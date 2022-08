Εικαστική έκθεση ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων προσφύγων και αιτούντων άσυλο οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα από το Σάββατο 20 έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου στη δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Αυγούστου στις 20:00. Ώρες λειτουργίας 11:00-13:00 & 18:00-21:00. Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση: Love without Borders for Refugees, Crete for Life – Η Κρήτη δίνει ζωή