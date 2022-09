Συνεχείς οι έπαινοι για το Blue Palace Resort and Spa

Το πολυτελές ξενοδοχείο Blue Palace Resort and Spa συνεχίζει να λαμβάνει διθυραμβικά σχόλια:

«Classic luxury on the edge of deep blue Cretan waters» («Κλασική πολυτέλεια στην άκρη των καταγάλανων κρητικών νερών», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Evening Standard.

«Παρά το μεγάλο μέγεθος είναι πολύ ατομικό! Μας δίνει συνεχώς την αίσθηση ότι είμαστε μοναδικοί», γράφει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

«Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Κρήτη για φαγητά και κρασί (One of the Best Resorts For Food And Wine in Crete). Παραμένει ένα αιώνιο καταφύγιο των Αμερικανών για την εκπληκτική θέα, τη μοναδική αρχιτεκτονική και το εξαιρετικό φαγητό», αναφέρει το περιοδικό Forbes.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ