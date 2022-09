Γιορτή του Agios on Sup Academy για το κλείσιμο καλοκαιριού

Η Ακαδημία του Agios on Sup, το Σάββατο 27 Αυγούστου, πραγματοποίησε τη γιορτή – κλείσιμο του φετινού καλοκαιριού στην παραλία του Kimzu – ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Σε ένα όμορφο απόγευμα με ιδανικές καιρικές συνθήκες, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Ακαδημία της Σητείας και να απολαύσουμε αγώνες όλων των ηλικιών. Όλοι οι συμμετέχοντες μας χάρισαν όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα και αν μη τι άλλο συναρπαστικές προσπάθειες στους θαλάσσιους στίβους.

Από νωρίς είχε δοθεί το ραντεβού έτσι ώστε οι προπονητές (Γρηγοράκης Δημήτρης – Ρουσόγλου Γιάννα από τον ΝΑΣΑΝ και οι Καραΐνδρου Νάνσυ- Γρίβας Βαγγέλης από τον ΝΟΣ) να δώσουν τις πολύτιμες οδηγίες τους σχετικά με τα τεχνικά σημεία των αγωνισμάτων.

Τα παιδιά που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να μάθουν “μυστικά” του αθλήματος, διασκέδασαν, έκαναν πολλές βουτιές και το σημαντικότερο όλων, έφυγαν με ένα μεγάλο χαμόγελο!



Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς μας αθλητές που εκπροσωπούν επάξια το μέλλον της αθλητικής κοινότητας SUP.

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά την Ακαδημία της Σητείας για την αποδοχή στο κάλεσμα μας και ευχόμαστε σύντομα να βρεθούμε και εμείς στα Σητειακα νερά.

Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τους γονείς, για την άψογη συνεργασία και τη στήριξη που μας παρέχουν όποτε τους ζητηθεί.

Ευχαριστούμε θερμά το Kimzu Sea Lounge για τη φιλοξενία και την παραχώρηση παγωτών σε κάθε παιδί που συμμετείχε.

Τέλος ευχαριστούμε την Ακταία Ναυαγοσωστική και τον ναυαγοσώστη Κλάδο Δημήτρη για τις υπηρεσίες του.

Ευχόμαστε ολόψυχα να ανταμώσουμε ξανά το καλοκαίρι του 2023.

Επόμενος Σταθμός: Agios On Sup 24-25 Σεπτεμβρίου!

ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Agios on SUP