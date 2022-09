Έρχεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη διοργάνωση «Agios Nikolaos on Sup»

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ο Άγιος Νικόλαος είναι έτοιμος να φιλοξενήσει πιθανότατα τη μεγαλύτερη διοργάνωση SUP στην Ελλάδα. Το «Agios Nikolaos on Sup Όρθια Σανιδοκωπηλασία», θα διεξαχθεί αυτό το σαββατοκύριακο, σε συνέχεια των αθλητικών διοργανώσεων για το δήμο Αγίου Νικολάου.

Ως συνήθως προβλέπεται έντονος συναγωνισμός, με τη συμμετοχή εξαιρετικών αθλητών-τριών από τον Ελληνικό και όχι μόνο χώρο στη θαλάσσια περιοχή του Μεραμπέλλου, διεκδικώντας βέβαια την πρωτιά, καθώς και φέτος υπάρχουν μεγάλα χρηματικά βραβεία ανά θέση, 6000 ευρώ η 1η θέση και επιπλέον 1.000 ευρώ για τους 3 πρώτους Έλληνες αθλητές.

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή το βράδυ με μια γιορτή καλωσορίσματος και αφού θα έχουν παραλάβει νωρίτερα οι συμμετέχοντες το υλικό τους.

Η πρώτη εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο το πρωί στις 11.30 με Sprint και τον τεχνικό αγώνα στις 12.30 είτε στην παραλία ΕΟΤ – Kimzu ή στην Παραλία Βούλισμα και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 19.00 έγινε ο τελικός ανδρών/γυναικών Sprint SUP στη λίμνη Βουλισμένη.

Την Κυριακή στις 11.00 θα εκκινήσει ο αγώνας 14 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας, στις 11.30 τα 10 km SUP με εκκίνηση από την παραλία στους Μύλους Ελούντας και στις 12:00 τα 4 km με εκκίνηση από την παραλία Χαβάνια, για να πέσει η αυλαία με τις απονομές στις 14:00 των 10km SUP/ 4km SUP και στις 18:00 στα 14km SUP στη Λίμνη Βουλισμένη.

Συνοπτικά το πρόγραμμα

Παρασκευή 23/09

10:00-14:00 άνοιγμα γραμματείας και παραλαβή πακέτων αθλητών στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

17:00-21:00 παραλαβή πακέτων αθλητών

20:00 Welcome Party

Σάββατο 24/09

08:00 Άνοιγμα γραμματείας (παραλία ΕΟΤ – Kimzu) ή Παραλία Βούλισμα

11:00 Τεχνική ενημέρωση για τεχνικό και sprint sup

11:30 Sprint SUP

12:30 Τεχνικό SUP

Απονομές SUP παράλληλα με τους αγώνες

19:00 Τελικός ανδρών/γυναικών Sprint SUP στη Λίμνη Βουλισμένη – απονομές αυτών

Κυριακή 25/09

10:30 Τεχνική ενημέρωση 14χλμ SUP παραλία Πλάκας – Σπιναλόγκα

11:00 14 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας – Σπιναλόγκα

11:15 Τεχνική ενημέρωση 10χλμ SUP στην παραλία στους Μύλους Ελούντας (Κανάλι Ελουντας)

11:30 10 km SUP με εκκίνηση από την παραλία στους Μύλους Ελούντας (Κανάλι Ελουντας)

11:45 Τεχνική ενημέρωση 4χλμ SUP – παραλία Χαβάνια

12:00 4 km με εκκίνηση από – παραλία Χαβάνια

14:00 Απονομές 10km SUP/ 4km SUP στη Λίμνη Βουλισμένη

18:00 Απονομές 14km SUP στη Λίμνη Βουλισμένη