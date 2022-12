Ξεχώρισε το «Παράδοξο του Θησέα»

Η μουσική ιστοσελίδα Epitome of Epic ανακοίνωσε τις 15 κορυφαίες κυκλοφορίες του2022 της «underground ανεξάρτητης μουσικής»! Ανάμεσα σε αυτές και ο δίσκος The Theseus Paradox του συμπολίτη μας Γιώργου Λ. Κλώντζα: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για ‘μένα που το The TheseusParadox συμπεριλήφθηκε σ’ αυτά που ξεχώρισαν το 2022» ήταν το σχόλιό του.

* Στην ιστοσελίδα της Epitome of Epic διαβάζουμε: «Ο Γιώργος Κλώντζας δημιούργησε ένα απολύτως συναρπαστικό ντεμπούτο δίσκο με το νέο του μουσικό σχήμα Teknovore. Το Theseus Paradox είναι ένα συναρπαστικό μείγμα ηχητικών στοιχείων, αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και φιλοσοφίας. Η ακρόαση του The Theseus Paradox είναι μια συναρπαστική έκρηξη αδρεναλίνης, όπου ο τέλειος συνδυασμός βαθύτερης έννοιας και ήχου θα ξεσηκώσει ακροατές, ενώ θα συλλογίζονται το βαθύτερο νόημα του άλμπουμ».

Τί είναι το «παράδοξο του Θησέα»;

Το παράδοξο του Θησέα είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα που απασχόλησε τους ανθρώπους από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Βασίζεται στο ερώτημα: Αν σε ένα αντικείμενο αντικατασταθούν όλα του τα μέρη το αντικείμενο παραμένει το ίδιο; Αυτός όμως που το ανέδειξε περισσότερο είναι ο Πλούταρχος βασισμένος στον παρακάτω μύθο:

* «Το πλοίο με το οποίο ο Θησέας και οι νέοι της Αθήνας επέστρεψαν από την Κρήτη (όπου αντιμετώπισαν το Μινώταυρο) είχε τριάντα κουπιά και διατηρήθηκε από τους Αθηναίους μέχρι την εποχή του Δημητρίου του Φαληρέως (317-307 π.Χ.). Τότε αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τα παλιά ξύλα που σάπισαν με καινούρια. Από τότε οι φιλόσοφοι άρχισαν να διαφωνούν σχετικά με την υπόσταση του πλοίου. Άλλοι έλεγαν πως παραμένει το ίδιο και άλλοι ότι δεν ήταν το ίδιο πλοίο. Όπως σε όλα τα φιλοσοφικά ερωτήματα αναπτύχθηκαν πολλές προσεγγίσεις, ότι τελικά η κάθε απάντηση θα είναι πάντα υποκειμενική. Κατά μία προσέγγιση, όσο ένα αντικείμενο δεν αντικαθίσταται, αυτό παραμένει το ίδιο. Αν αντικατασταθεί, τότε το αντικείμενο αλλάζει.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ