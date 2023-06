Από τον Άγιο Νικόλαο και το ξενοδοχείο Daios Cove ξεκινά ο τελικός του «Master Chef»

Οι ομορφιές του Μεραμπέλλου και του Αγίου Νικολάου θα προβληθούν στο πρώτο επεισόδιο του μεγάλου τελικού του φετινού «Master Chef» που γυρίστηκε τον προηγούμενο μήνα στο ξενοδοχείο Daios Cove και θα προβληθεί την προσεχή Δευτέρα 5 Ιουνίου στην τηλεόραση του STAR.

Το έπαθλο των 50.000 ευρώ στον τελικό του φετινού Master Chef θα διεκδικήσουν μια γυναίκα και ένας άνδρας. Ο λόγος για τη Μαρία Μπέη και τον Νίκο Τράκα, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν για τις μαγειρικές τους ικανότητες, κερδίζοντας έτσι μια θέση στον τελικό του μαγειρικού διαγωνισμού.

Μετά από πολλές μαγειρικές μάχες, απογοητεύσεις, χαρές, αστοχίες και επιτυχίες, οι δύο παίκτες κατάφεραν να επικρατήσουν και, έτσι, διεκδικούν το χρυσό έπαθλο των 50.000 ευρώ και τον τίτλο του επόμενου Έλληνα ή της επόμενης Ελληνίδας Master Chef.

Ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι μαγειρικής πρόκειται να προβληθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου, με το νικητή να ανακοινώνεται για ακόμη μια χρονιά, σε live μετάδοση

Η διαδικασία του μεγάλου τελικού θα περιλαμβάνει πολλές δοκιμασίες για τους δύο φιναλίστ. Μέσα από αυτές, οι παίκτες θα συγκεντρώσουν βαθμούς, οι οποίοι θα συμψηφιστούν στην τελευταία αναμέτρηση.

Πρώτη στάση θα είναι στην Κρήτη και στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ, απ’ όπου και θα προβληθεί το νέο επεισόδιο της Δευτέρας.

Όπως δηλώνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Γενικός Διευθυντής του Daios Cove Γιώργος Μπριλάκης, τα γυρίσματα του επεισοδίου έχουν ήδη γίνει εδώ και περίπου έναν μήνα. Ο ίδιος εμφανίζεται στο εν λόγω επεισόδιο και παρουσιάζει το ξενοδοχείο, τις προηγμένες εγκαταστάσεις του με τις καινοτόμες υπηρεσίες που προφέρουν καθώς επίσης και το Κέντρο Ευζωίας / Wellness Retreat Center «KEPOS».

Ο βραβευμένος με 2 Αστέρια Μισελέν Σεφ Αμαορί Μποχούρ (Amaury Bouhours), μέλος της Ομάδας του διακεκριμένου Γάλλου Σεφ Αλέν Ντουκάς (Alain Ducasse) και head chef (σεφ που οδηγεί μια κουζίνα και τους μάγειρες της) του εστιατορίου «Le Meurice Alain Ducasse» στο Παρίσι, είναι αυτός που δημιούργησε το πιάτο που θα κληθούν οι δύο «μονομάχοι» να αντιγράψουν διαγωνιζόμενοι για την υψηλότερη βαθμολογία.

Όπως σημειώνει ο κ. Μπριλάκης, μέσα από την προβολή της πρώτης «δοκιμασίας» στο πλαίσιο του τελικού του Master Chef, «θα προβληθεί ευδιάκριτα η γενικότερη φιλοσοφία του ξενοδοχείου Daios Cove, η πρωτοπόρος πορεία του στον ξενοδοχειακό γαστρονομικό «χάρτη» της χώρας όπως αυτή αποτυπώνεται από δημιουργικές συνέργειες με οργανισμούς πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, αυθεντίες ο καθένας στον τομέα του, όπως το «Ducasse Conseil» στην γαστρονομία, η ομάδα των «The Clumsies» στην επιμέλεια των cocktail & spirit. Καθώς επίσης η ανάδειξη του Daios Cove ως τον απόλυτο Προορισμό Ευζωίας / Well Being Destination μέσα από τη συνεργασία με τη «Goco Spa» στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα κέντρο ευεξίας «ΚEPOS by Goco» το οποίο συμπεριλήφθηκε στο Wellness & Spa Guide 2023 του Conde Nast Traveler και την BXR London στα εξατομικευμένα προγράμματα εκγύμνασης, διαμορφώνουν την απαράμιλλη εμπειρία διακοπών του Daios Cove μέσα σε ένα ξεχωριστό οικοσύστημα βιώσιμης ευζωίας που το δεσπόζει η απέραντη θάλασσα του Αιγαίου. Μια σειρά αποκλειστικών εμπειριών, προηγμένων θεραπειών και διατροφικών επιλογών, που επαναπροσδιορίζουν την έννοια Ευ Ζην του αύριο στο σήμερα χάριν στις τεχνολογικές εξελίξεις και τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας».

Γυρίσματα έχουν λάβει χώρα επίσης, προσθέτει ο κ. Μπριλάκης, και στη Μονή Τοπλού στη Σητεία, όπου οι δύο διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να μαγειρέψουν εντός της Μονής.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ