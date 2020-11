Με σοκαριστικό τρόπο άνοιξε για την Formula 1 το Grand Prix του Μπαχρέιν το απόγευμα της Κυριακής (29/11). Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά από την εκκίνηση, ο Ρομέν Γκροζάν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός διαδρομής για να ακολουθήσει μια ανατριχιαστική σκηνή.

Συγκεκριμένα, η Haas του 34χρονου πιλότου εξερράγη, με τον έμπειρο οδηγό να βγαίνει μέσα από τις φλόγες ευτυχώς έχοντας τις αισθήσεις του. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι μπαριέρες διαλύθηκαν ολοσχερώς, ενώ ο αγώνας όπως ήταν λογικό διακόπηκε επ’ αόριστον.

Grosjean getting out as best as he could wish for i’m sure ❤️ #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/Sgv6UtuVgY

— Gerry (@Embraceuk1) November 29, 2020