Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου- εκδηλώσεις στη Σητεία

Η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε η διεθνής οργάνωση βιβλίων για την Νεότητα (International Board on Books for Young People – IBBY) το 1966 με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ., η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας σας προσκαλούν το Σάββατο 2 Απριλίου στις 4:00 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Σητείας στην οπτικοακουστική αφήγηση, του παραμυθιού «Γκιουζέλ Ντουνιάς» από το βιβλίο του Αριστοφάνη Χουρδάκη, «Τα παραμύθια της Σητείας».

Video Art & παραγωγή: Μαρία Χατζημηνά. Sound Desing, Μουσική Σύνθεση & παραγωγή: Κωνσταντίνα Σταυροπούλου.

Μετά την αφήγηση θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια για παιδιά 9 ετών και άνω:

Ηχητικό διαδραστικό workshop με τους ήχους και τα ηχοτοπία της αφήγησης. Workshop χειροποίητου εξατομικευμένου βιβλίου με εικόνες και ήχους της αφήγησης.

Δημιουργοί και υπεύθυνες των εργαστηρίων: Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, Μαρία Χατζημηνά.

Η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, είναι απόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου του τμήματος Μουσικών Σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μουσική Παιδαγωγική στο Σχολείο και την Κοινότητα”. Το 2021 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κλασικό πιάνο. Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις σπουδές της στα ανώτερα θεωρητικά της μουσικής και είναι τελειόφοιτη σπουδάστρια Φούγκας και Ενορχήστρωσης. Ασχολείται με τη διδακτική και την παιδαγωγική του πιάνου, τη σύγχρονη μουσική τεχνολογία στη μουσική εκπαίδευση, το sound design και τις ηχογραφήσεις πεδίου, καθώς και με το σχεδιασμό μουσικών και διακαλλιτεχνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τον τελευταίο χρόνο, στα πλαίσια της διπλωματικής μεταπτυχιακής της εργασίας πραγματοποιεί μία έρευνα βασισμένη στην τέχνη με θέμα το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εφαρμογή οπτικοακουστικών- διαδραστικών αφηγήσεων με αφορμή το Γεωπάρκο της Σητείας, με στόχο την ηχητική ευαισθητοποίηση παιδιών 10 έως 12 ετών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Μαρία Χατζημηνά είναι εικαστικός με σπουδές σε Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες από το Midlessex University του Λονδίνου.

Ολοκληρώνοντας το πτυχίο της με υψηλή διάκριση για τη διπλωματική της “Meta-Para/Morphosis” συνεχίζει σεμιναριακά τις σπουδές της σε διάφορα πεδiα όπως κλινική ψυχολογία, site specific dance and performances (CAL Arts), ψηφιακή φωτογραφία (Harvard University), οπτική αντίληψη και εγκέφαλος (Duke University), τέχνη και διάδραση (MOMA), transmedia storytelling και νέες τεχνολογίες (UNSW Sydney), αρχές νευροβιολογίας (The University of Chicago).

Κατά το διάστημα 2002- 2021 τα έργα της ταξιδεύουν ανα την υφήλιο σε εκθέσεις τέχνης, γκαλερί και φεστιβάλ video art, καθώς ταυτόχρονα παρουσιάζονται και σε περιοδικά φωτογραφίας και τέχνης.

Από το 2021 επικεντρώνει και συνδυάζει τις γνώσεις της συνδημιουργώντας οπτικοακουστικές διαδραστικές αφηγήσεις βασισμένες στο Γεωπάρκο Σητείας. Η οπτικοποποίηση βασίζεται σε νεότερες νευρολογικές έρευνες σχετιζόμενες με τη διαδικασία σκέψης, την πλαστικότητα εγκεφάλου και συναισθηματικού αποτυπώματος στη νεότερη ηλικία καθώς και στη συνειρμική αντίληψη της εικόνας με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον για παιδιά 10 έως 12 ετών μέσω ψηφιακής τεχνολογίας.

Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση βιβλίου από τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας και οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια του Γεωπάρκου Σητείας.

Σημ. τα Workshop θα πραγματοποιηθούν σε 3 ομάδες των 15 μαθητών. Την ευθύνη πρότασης των ομάδων θα την αναλάβουν τα 4 Δημοτικά σχολεία της Σητείας και οι εκπαιδευτικοί, Αγγελιδάκη Μαρίνα και Καναβάκη Ρίτσα.