Δράση ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το ΓΕΛ Νεάπολης

Δεκαπέντε πλαστικές κούτες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίου Νικολάου, συγκεντρώθηκαν στη δράση που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Νεάπολης στο δημοτικό κήπο, με τη στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Κοινότητας Νεάπολης.

Η δράση υλοποιήθηκε από μαθητές του σχολείου με την καθοδήγηση και την επιμέλεια της Διευθύντριας Χρυσούλας Πατεράκη και της εκπαιδευτικού Χριστίνας Τσιτιρίδου, ενταγμένη στο πλαίσιο των ημερών του επερχόμενου Πάσχα, όσο και ευρύτερα στα πλαίσια της φετινής συμμετοχής του ΓΕΛ Νεάπολης στην πρωτοβουλία «Bravo Schools – in action for a better world – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο», πρωτοβουλία η οποία προωθεί 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, υλοποιεί σχέδια μαθήματος και δράσεις στον 1ο Παγκόσμιο Στόχο που φέρει τον τίτλο «Μηδενική Φτώχεια» και θέτει ως κύριο μέλημά της την εξάλειψη της ένδειας.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η κ. Πατεράκη, η συντονισμένη συλλογική προσπάθεια είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της φτώχειας. «Θέλαμε μέσω αυτής της δράσης να στείλουμε ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και κοινωνικής αλληλεγγύης και να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο, ενόψει και των ημερών που έρχονται», ανέφερε, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τόσο τους μαθητές του σχολείου και την Κοινότητα και τον πρόεδρο Γιάννη Μηναδάκη, όσο και όλη την τοπική κοινωνία της Νεάπολης «που πάντα είναι πρόθυμη να βοηθήσει».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου Θωμάς Χαριτάκης ευχαρίστησε το ΓΕΛ Νεάπολης, την Κοινότητα και όλους τους συμμετέχοντες για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία μέσω της οποίας έγινε κατορθωτό να συγκεντρωθούν αυτά τα τρόφιμα και είδη που θα διατεθούν για να καλύψουν τις ανάγκες 114 περίπου οικογενειών σε όλο το Δήμο που είναι ενταγμένες σε αυτό. «Είναι μια δράση που αποδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία και των μαθητών και όλης της κοινωνίας της περιοχής» σχολίασε σχετικά.

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από τον κ. Χαριτάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ