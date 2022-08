Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Αλλοδαπών Αγίου Νικολάου INCO

INCO: NEW COMMITTEE

Recently Peter Chatterton and Barbara Kalinowska, President and Vice President of INCO retired from their positions after a long and very demanding tenure. We wish them a happy and well earned retirement. A newly elected committee is now in place and has taken over where they left off. They are:-

President: Peter Day

Vice President: Suzanne Schils

Treasurer: David Raza

Secretary: Peter Holton

Pastoral/Members Welfare – Mike Dornan

INCO is proud of its long association and involvement with the communities of Agios Nikolaos and Lassithi and the new committee is committed to continue working with the various local organisations providing support services in social welfare, healthcare, pastoral care particularly the vulnerable amongst us. Wish us luck!

Peter Day



INCO: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσφατα ο Peter Chatterton και η Barbara Kalinowska, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του INCO αποσύρθηκαν από τις θέσεις τους μετά από μια μακρά και πολύ απαιτητική θητεία. Τους ευχόμαστε καλή σύνταξη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλέον συσταθεί και έχει αναλάβει από εκεί που σταμάτησαν. Αυτοί είναι:

Πρόεδρος: Peter Day

Αντιπρόεδρος: Suzanne Schils

Ταμίας: David Raza

Γραμματέας: Peter Holton

Φροντίδα μελών: Mike Dornan

Η INCO είναι περήφανη για τη μακροχρόνια συνεργασία και ενασχόλησή της με τις κοινότητες του Αγίου Νικολάου και του Λασιθίου. H νέα επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις διάφορες τοπικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στην κοινωνική πρόνοια, την υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, ιδιαίτερα των ευάλωτων ανάμεσά μας. Ευχηθείτε μας τύχη!

Peter Day