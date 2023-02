Παρουσίαση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας και του SUP στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, γνωριμία των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, με τα αθλήματα της ιστιοπλοΐας και του Sup. Εκ μέρους του ΙΟΑΝ, παρευρέθηκαν στο σχολείο μας ο κ. Μπούρας Δημήτρης, μέλος του Συμβουλίου του ΙΟΑΝ και ο κ. Μαθιουδάκης Δημήτρης, προπονητής, οι οποίοι μύησαν τους μαθητές στα μυστικά της ιστιοπλοΐας, ενός εκ των παλαιοτέρων ολυμπιακών αθλημάτων και παράλληλα εξερεύνησαν τον τρόπο χειρισμού του σκάφους Optimist, με τους μαθητές να συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό στην επίδειξη και των δύο αθλημάτων. Από την πλευρά του ΝΑΣΑΝ, οι προπονητές : η κ. Ρουσόγλου Ιωάννα, διακριθείσα στην 4η θέση της κατηγορίας 40+ Long distance στους αγώνες της Γκντύνια της Πολωνίας και ο κ. Γρηγοράκης Δημήτρης έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το άθλημα του Agios Nikolaos on Sup, έξω από το νερό, στο προαύλιο του σχολείου μας. Να υπενθυμίσουμε ότι η πόλη μας είναι ο οικοδεσπότης του Sup Event στην Ελλάδα.

Η βιωματική προσέγγιση των αθλημάτων από τους μαθητές, είναι μέρος της υλοποίησης του Erasmus+ προγράμματος «Live mobile, eat healthy, catch quality” με δημιουργό το σχολείο μας σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία από τα Άδανα της Τουρκίας και την Ρώμη της Ιταλίας, και ενόψει της 3ης virtual κινητικότητας το χρονικό διάστημα 20 με 23 του Φλεβάρη με τίτλο “Sports and physical activities to combat sedentarism and obesity tendencies”.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι βιωματικές αυτές δράσεις με βασικό άξονα την συστηματικότερη εκγύμναση, την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών αλλά και την ποιοτικότερη διαβίωση των παιδιών μας, διεξάγονται σύμφωνα με τους βασικούς στόχους του προγράμματος, στους οποίους περιλαμβάνεται συνεργασία με τοπικούς φορείς της πόλης μας, όπως Διατροφολόγο και Ψυχολόγο, αλλά και τον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του προγράμματος διαχέονται σε όλη τη σχολική και τοπική κοινότητα και πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με δράσεις του προγράμματος eTwinning του οποίου βασικός στόχος είναι η γνωριμία των μαθητών με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους , αλλά και την υποβολή αιτήματος του σχολείου μας να ενταχθεί στο Δίκτυο Σχολείων της Unesco. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας, αρωγό και υποστηριχτή μας σε κάθε δράση.

Η παιδαγωγική ομάδα του Erasmus+ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου