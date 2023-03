Βραβεύτηκε το Wyndham Grand Mirabello Bay

Στο Ίδρυμα Γουλανδρής πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards («Βραβεία Ελληνικών Ξενοδοχείων της Χρονιάς»). Τα βραβεία ανέδειξαν κάποια από τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Ανάμεσα σ’ αυτά και το Wyndham Grand Mirabello Bay:

* «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Wyndham Grand Mirabello Bay τιμήθηκε στην τελετή των Greek Hotel of the Year Awards, αναγνωρίζοντάς μας ως ένα από τα καλύτερα καλοκαιρινά θέρετρα (Best SummerResorts). Είμαστε ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση και είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ξενοδοχείου.

ΛΕΩΝ.Κ.