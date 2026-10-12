Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της συστηματικής διάπραξης ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμβέλλου, μετά την απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή Λασιθίου. Αντίθετα, με απόφαση των δικαστικών αρχών, προφυλακίστηκε ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Οι πέντε ημεδαποί, ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ στον 22χρονο αποδίδεται επιπλέον η διεύθυνσή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες κτηνοτρόφων και συστηματική αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε σε οργανωμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη σύλληψη των πέντε ανδρών, κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μεραμβέλλου.

Η έρευνα αφορά τη φερόμενη συστηματική δράση της ομάδας σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών από αιγοπρόβατα.