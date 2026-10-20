Σε πανεκπαιδευτική απεργία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου καλεί η ΕΛΜΕ Λασιθίου, διεκδικώντας την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών.

Με κεντρικό σύνθημα «Η εκπαίδευση στους δρόμους!», η ΕΛΜΕ Λασιθίου προβάλλει ως βασικά αιτήματα την εξασφάλιση δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, την ουσιαστική στήριξη των σχολείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους μόνιμους διορισμούς και την κάλυψη όλων των κενών.

Παράλληλα, διεκδικεί αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών και την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των μαθητριών.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στις 10 το πρωί σε τρεις πόλεις του νομού Λασιθίου:

Άγιος Νικόλαος: Έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας.

Ιεράπετρα: Στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σητεία: Στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην απεργία, η ΕΛΜΕ Λασιθίου έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί, ενώ η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας μήνυμα υπεράσπισης της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλους.