Πριν από λίγες ημέρες επέλεξα την παραλία Βούλισμα του Καλού Χωριού για τις βουτιές μου… το πιο ανατολικό σημείο της παραλίας. Με σχετική έκπληξη διαπίστωσα ότι στην πλαγιά δίπλα στην άμμο ευδοκιμεί το φυτό κρίταμος.

Τον κρίταμο θα τον συναντήσουμε στα βράχια δίπλα στη θάλασσα, εκεί όπου υπάρχει λίγη άμμος. Η επιστημονική ονομασία του είναι crithmum maritimum (κρίθμον το παράλιον). Τον ποτίζει η αλμύρα της θάλασσας και είναι εξαιρετική η αντοχή του στη δύναμη του αέρα.

Ο κρίταμος περιέχει σημαντικές ποσότητες σε ιώδιο και βιταμίνες. Είναι εξαιρετικό ορεκτικό και γι’ αυτό το χρησιμοποιούμε για να νοστιμίζουμε τις σαλάτες ή φτιάχνουμε σάλτσες για να συνοδεύουμε τα ψάρια που θα φάμε.

ΛΕΩΝ.Κ.